أخبار الانتقالات | مهاجم جديد في برشلونة ورحيل كوتينيو

منافسة على نجم فولهام
انضم نادي ليفربول الإنجليزي لقائمة المهتمين بالتعاقد مع فابيو كارفاليو لاعب نادي فولهام البالغ من العمر 19 سنة.
موقع " TEAMtalk" أكد رغبة توتنهام ووست هام وساوثامبتون بضم النجم الشاب، ولكن الريدز قد يمتلك الأفضلية لضم اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.
مهاجم جديد في برشلونة
موقع "El Nacional" الإسباني كشف عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات بيير أوباميانج مهاجم آرسنال.
سيرخيو أجويرو سيغيب عن النادي الكتالوني لفترة تصل إلى 3 أشهر، لذلك يفكر جوان لابورتا في البحث عن خيارات أخرى بخط الهجوم.
أتلتيكو يفاوض بروزوفيتش
يحضر نادي أتلتيكو مدريد لعرض من أجل التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر بعد نهاية عقده في يونيو القادم.
موقع "Fichajes" الإسباني أكد أن النادي الإسباني في مفاوضات مستمرة لإقناع اللاعب بعدم التجديد مع ناديه والتوقيع بالمجان.
تشافي يتفق مع برشلونة
الصحفي الإسباني "جيرارد مورينو" أكد اتفاق برشلونة على كافة الشروط الخاصة بالتعاقد مع تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري.
وأوضح أن تشافي يريد السفر إلى برشلونة قبل يوم السبت القادم، ليكون حاضرًا في مواجهة الفريق أمام سيلتا فيجو.
كروس إلى باريس؟
كشف موقع "El Nacional" الإسباني عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتوقيع مع توني كروس لاعب وسط ريال مدريد.
صاحب الـ31 سنة عقده ينتهي مع ريال في 2023، ولكن وكيله أبدى استعداده للتحدث مع الأندية الأخرى، وسط اهتمام من باريس ومانشستر سيتي.
لا اتفاق بين برشلونة والسد بخصوص تشافي
برشلونة يستعد لرحيل كوتينيو
أوضحت "سبورت" أن برشلونة سيرحب بأي عروض ستصله لبيع نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو.
وارتبط البرازيلي بوصول عرض من نيوكاسل في الأيام المقبلة، ليكون أولى تدعيمات الفريق بالحقبة الجديدة.
وولفز يطارد سانشيس
كشفت "بيرمنجهام لايف" أن وولفرهامبتون يسعى لضم الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس.
وارتبط نجم ليل بعدة أندية كبرى عقب تألقه في فرنسا، ولكن استمر بنهاية المطاف مع ناديه.
بوجبا قرر الرحيل
كما أكدت عدة مصادر في السابق، ذكرت "MEN" أن بول بوجبا حسم قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد.
وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية الموسم، وحتى الآن لم يتوصل وكيله مينو رايولا لاتفاق مع الشياطين الحمر.
باريلا مستمر في إنتر
أعلن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، مع "سكاي" أن مفاوضات تمديد عقد نيكولو باريلا مع النيراتزوري في مراحلها الأخيرة.
وأضاف أوسيليو أن هناك محاولات أيضاً لحسم العقد الجديد لمارسيلو بروزوفيتش الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم.