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أخبار الانتقالات | مطالب مبابي وصفقة مانشستر الضائعة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 31 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
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Donny van de Beek Manchester United 2021-22
Getty

مانشستر أضاع فرصة ضم جانا

2021-10-31T07:08:03Z

أوضحت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد حاول الصيف الماضي التعاقد مع إدريسا جانا من صفوف باريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير أن الصفقة لم تتم بسبب فشل الفريق في التخلص من بعض الأسماء في خط الوسط.

رايولا يرفض انتقال لاعبيه لبرشلونة

2021-10-31T07:07:27Z

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مبابي يضع شرطاً مهماً لفريقه المقبل

2021-10-31T07:07:01Z

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بوجبا يختار يوفنتوس

2021-10-31T07:06:03Z

ذكر الصحفي رودي جاليتي أن بول بوجبا حسم قراره بترك مانشستر يونايتد هذا الصيف وعدم مد عقده.

وأضاف الصحفي أن بوجبا يضع يوفنتوس على قمة أولوياته، ثم ريال مدريد وباريس سان جيرمان كحلول بديلة.

ليفربول يرحب ببيع كاريوس

2021-10-31T07:04:46Z

ذكرت "ميرور" أن ليفربول لن يقف في طريق حارسه الألماني لوريس كاريوس في يناير المقبل.

ولن يمانع ليفربول حتى بيع الحارس دون مقابل بحسب ما ورد في تقرير الجريدة الإنجليزية.

فان دي بيك يطلب الرحيل

2021-10-31T07:03:37Z

ذكرت "ميرور" أن دوني فان دي بيك طلب من وكيله الجديد الضغط على مانشستر يونايتد للرحيل.

ويريد الهولندي بحسب التقرير الرحيل في يناير في ظل خروجه من حسابات المدير الفني أولي جونار سولشاير.