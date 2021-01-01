أخبار الانتقالات | مطالب خرافية لهالاند وشروط انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

شروط رحيل رونالدو
مستقبل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، أصبح محل شكوك مستمرة خلال الأيام القيلة الماضية، وسط أنباء حول اهتمام مانشستر سيتي بضمه.
شبكة "سكاي" الإيطالية كشفت عن الشروط التي يجب تلبيتها من النادي الإنجليزي للحصول على خدمات صاحب الـ36 سنة.
الشرط الأول هو دفع مبلغ 25 مليون يورو ليوفنتوس مقابل ضم اللاعب، وهو المبلغ الذي لا يريد سيتي إنفاقه، بل يريد الحصول على خدمات رونالدو دون دفع قيمة تعاقد.
الشرط الثاني في حالة عدم قبول الأول، هو التخلي عن جابرييل جيسوس مهاجم الفريق في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي يرفضه بيب جوارديولا أيضًا.
وأخيرًا سيكون على سيتي التخلي عن مهاجم آخر في حالة قدوم رونالدو، وعلى الأرجح سيكون هو الإنجليزي رحيم ستيرلينج.
مارسيليا يضغط من أجل وناس
يضغط نادي مارسيليا الفرنسي للحصول على خدمات آدم وناس جناح نادي نابولي الإيطالي خلال هذا الصيف.
تقارير إيطالية أكدت أن نابولي عليه بيع اللاعب الآن أو إقناعه بالتوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.
وهو ما يبعث حالة من التفاؤل داخل النادي الفرنسي بالحصول على اللاعب الجزائري الذي اشتراه نابولي من بوردو في 2017 مقابل 12 مليون يورو.
مصير فان دي بيك
جيدو ألبرز وكيل أعمال لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، كشف عن موقفه من مستقبله مع مانشستر يونايتد.
وقال ألبرز في تصريحات صحفية:"الجميع يعلم داخل مانشستر أن دوني لا يمكنه أن يحظى بموسم آخر مثل العام الماضي".
وأضاف:"تم توضيح دوره أثناء التحضير والمشجعون احتضنوه بالفعل، لكن الأهم هو قيام المدرب بتوضيح دوره ونحن سعداء بذلك".
عرض ريال مدريد لضم مبابي
مصادر خاصة لموقع "جول" أكدت تقدم ريال مدريد بعرض رسمي من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن العرض وصل إلى 160 مليون يورو لكنه قوبل بالرفض، ومن المقرر عودة ريال بعرض جديد قريبًا.
بند الشراء في عقد توريرا
اقترب نادي آرسنال الإنجليزي من التخلص من لاعبه لوكاس توريرا على سبيل الإعارة إلى نظيره الإيطالي فيورنتينا.
شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن فيورنتينا لديه أحقية شراء اللاعب بعد انتهاء إعارته مقابل 12.8 مليون جنيه استرليني.
مفاوضات عوار
شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت اهتمام توتنهام بالحصول على خدمات حسام عوار لاعب وسط نادي ليون الفرنسي.
عوار يريد الرحيل عن ليون في أقرب فرصة ممكنة، والنادي الفرنسي منفتح للتخلي عنه في صفقة إعارة مع خيار الشراء.
رافينيا إلى ميلان
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكدت اهتمام رافينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان بالانتقال إلى ميلان.
صاحب الـ28 سنة يريد العودة لإيطاليا من جديد، بعدما قضى تجربة إعارة قصيرة هناك مع فريق إنتر.
منافسة على نجم آيندهوفن
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وجود محاولات من مانشستر يونايتد وليفربول على ضم نوني مادويكي لاعب نادي آيندهوفن الهولندي.
توتنهام كذلك يريد اللاعب صاحب الـ19 سنة، لكن ناديه يطلب الحصول على 34 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن خدماته.
مادويكي يقدم مستويات مبهرة منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات مع آيندهوفن حتى الآن.
مطالب رايولا
صحيفة "بيلد" الألمانية، كشفت عن أنباء صادمة بخصوص مفاوضات تشيلسي للحصول على خدمات إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.
وأوضحت أن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، طالب براتب سنوي تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من إدارة البلوز، مما دفع النادي الإنجليزي للانسحاب من المفاوضات.
بديل ساؤول
يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، للحصول على خدمات بابلو سارابيا صانع ألعاب باريس سان جيرمان هذا الصيف.
أتلتيكو قد يتخلى عن لاعبه ساؤول نيجويز خلال الميركاتو الحالي، وسط مفاوضات مكثفة مع مانشستر يونايتد وتشيلسي لبيع اللاعب.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى اهتمام دييجو سيميوني بسارابيا الذي ستتقلص فرصته في المشاركة مع باريس بعد قدوم ليونيل ميسي.