أخبار الانتقالات | مطالب خرافية لهالاند وشروط انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

مستقبل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، أصبح محل شكوك مستمرة خلال الأيام القيلة الماضية، وسط أنباء حول اهتمام مانشستر سيتي بضمه.

شبكة "سكاي" الإيطالية كشفت عن الشروط التي يجب تلبيتها من النادي الإنجليزي للحصول على خدمات صاحب الـ36 سنة.

الشرط الأول هو دفع مبلغ 25 مليون يورو ليوفنتوس مقابل ضم اللاعب، وهو المبلغ الذي لا يريد سيتي إنفاقه، بل يريد الحصول على خدمات رونالدو دون دفع قيمة تعاقد.

الشرط الثاني في حالة عدم قبول الأول، هو التخلي عن جابرييل جيسوس مهاجم الفريق في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي يرفضه بيب جوارديولا أيضًا.

وأخيرًا سيكون على سيتي التخلي عن مهاجم آخر في حالة قدوم رونالدو، وعلى الأرجح سيكون هو الإنجليزي رحيم ستيرلينج.