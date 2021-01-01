أخبار الانتقالات | مصير زيدان ورصاصات مبابي

آرسنال يريد نجم إيفرتون
أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من نادي آرسنال في الحصول على خدمات اللاعب دومينيك كالفيرت لوين من صفوف إيفرتون.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب أولي واتكينز يعد من اهتمامات النادي من أجل دعم صفوفه في الفترة المقبلة.
زيدان على رأس قائمة خيارات باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود الفرنسي زين الدين زيدان على رأس خيارات باريس سان جيرمان من أجل استبدال ماوريسيو بوتشيتينو.
جاء هذا بعد أيام من تلقي باريس سان جيرمان للهزيمة الأولى في الدوري الفرنسي بهدفين نظيفين ضد رين، حيث خرجت الكثير من التكهنات حول مستقبل المدرب الأرجنتيني، وفي ظل وجود أنباء عن الاهتمام بأنطونيو كونتي ويواخيم لوف أيضًا.
ليفاندوفسكي يغير مصيره في بايرن ميونخ
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني قد غير من رأيه بشأن مستقبله في صفوف الفريق البافاري.
جاء هذا بعد أسابيع بعد أن كان اللاعب قد أعرب عن رغبته في الرحيل واستكمال رحلته الاحترافية في مكان آخر، لكن فشله في الرحيل في الصيف غير من تفكيره.
مانشستر يونايتد يريد بروزوفيتش!
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب مارسيلو بروزوفيتش من صفوف إنتر.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن ضم اللاعب سيكون في سبيل الحصول على بديل دوني فان دي بيك الذي يريد الرحيل.
ديبالا يقترب من تجديد عقده في يوفنتوس
أكدت تقارير صحفية اليوم أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قد اقترب من تجديد عقده رفقة فريقه الإيطالي يوفنتوس في الأيام المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، والذي أكد أن المفاوضات في المراحل الأخيرة منها.
روما وإنتر يطاردان نجم توتنهام
كشفت تقارير صحفية إيطالي اليوم عن رغبة أندية إنتر وروما في الحصول على خدمات اللاعب هاري وينكس من صفوف توتنهام.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن صاحب الـ 25 عامًا يسعى للرحيل عن توتنهام في يناير القادم بالفعل.
مبابي يهاجم الخليفي: أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا!
كسر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان صمته معترفًا بعدم تقبله للتصريحات التي أدلى بها ناصر الخليفي، في الصيف، بأنه لن يتركه يرحل مجانًا أبدًا.
ريال مدريد حاول ضم مبابي أكثر من مرة في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب.