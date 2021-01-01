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أخبار الانتقالات: مصير رونالدو وتراجع ميسي في أولويات برشلونة!

أخبار الانتقالات اليوم السبت 15 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Cristiano Ronaldo Lionel Messi Juventus Barcelona
gettyimages

بييلسا يضع شروط الاستمرار مع ليدز

2021-05-15T10:50:29Z

كشفت تقارير صحفية اليوم عن شروط مارسيلو بييلسا من أجل الاستمرار في قيادة صفوف ليدز خلال الفترة المقبلة.

المدرب الأرجنتيني طلب بعد رحيل أي لاعب من اللاعبين الأساسيين بالنسبة له، وكذلك يطلب الحصول على خدمات رودريجو دي باول من صفوف أودينيزي.

Marcelo Bielsa Leeds Premier League 2020-21
Getty Images

خمس صفقات جديدة لآرسنال

2021-05-15T10:49:53Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي آرسنال يسعى لدخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة من أجل ضم عدة عناصر جديدة لصفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول لندن"، والتي أكدت أن الثنائي يفيس بيسوما نجم برايتون وساندير بيرج لاعب شيفيلد يونايتد مطلوبان من قبل ميكيل أرتيتا بالإضافة للحارس مات ريان.

Mikel Arteta Arsenal 2020-21
Getty Images

وكيل رونالدو يحدد مصيره!

2021-05-15T10:49:01Z

جورج مينديش وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكد أن لاعبه لا يفكر حاليًا في العودة للملاعب البرتغالية قريبًا.

وقال مينديش، في تصريحاته لصحيفة " ريكورد" البرتغالية: "رونالدو فخور بتحقيق سبورتينج لقب الدوري البرتغالي في الموسم الحالي، وهو أظهر ذلك علانية للجماهير، لكن في الوقت نفسه خطته المهنية لا تشمل عودته للبرتغالي خلال الفترة المقبلة".

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(C)Getty Images

آرسنال يصرف النظر عن سيبايوس

2021-05-15T10:48:31Z

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي آرسنال لا يفكر في ضم اللاعب داني سيبايوس بشكل نهائي لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت"، والتي أكدت أن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق لا يرى أن استمرار اللاعب سيكون مفيدًا له.

Dani Ceballos Arsenal 2020-21
Getty Images

ثورة صيفية في برشلونة

2021-05-15T10:47:47Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إدارة برشلونة تحضر لثورة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن 14 لاعبًا قد يغادرون صفوف الفريق على رأسهم نيتو وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو وميراليم بيانيتش وكوتينيو وغيرهم.

koeman laporta barcelona
(C)Getty Images

سانشو واثق في الانتقال لمانشستر يونايتد

2021-05-15T10:47:02Z

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب الإنجليزي جادون سانشو لديه ثقة كبيرة في الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد بالرغم من كل التأجيل الذي شهدته الصفقة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "يورو سبورت"، والتي أكدت أن فريق عمل سانشو لديهم ثقة عمياء في إتمام الصفقة قريبًا.

JADON SANCHO BORUSSIA DORTMUND
Getty Images

برشلونة يضع هالاند قبل ميسي!

2021-05-15T10:46:14Z

بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" فإدارة برشلونة قررت إعادة ترتيب أولوياتها في المرحلة المقبلة مما يضع ليونيل ميسي خلف إرلينج هالاند.

جاء هذا بسبب الظروف المالية التي يمر بها النادي، والرغبة في النظر للمستقبل أكثر من التركيز مع الماضي بحسب ما أوضحت الصحيفة.

Messi Haaland GFX