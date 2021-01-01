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أخبار الانتقالات | برشلونة ينشط وفاران يحسم مستقبله

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 4 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
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RAPHAEL VARANE
Getty Images

تياجو موتا ينتقل لتدريب سبيزيا

2021-07-04T15:43:06Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تولي تياجو موتا لتدريب نادي سبيزيا الإيطالي بداية من الموسم الجديد.

فييرا يدرب كريستال بالاس!

2021-07-04T15:42:59Z

كشف نادي كريستال بالاس عن اسم المدير الفني الجديد له بداية من الموسم المقبل، والذي كان باتريك فييرا.

جنكيز أوندير ينتقل لمارسيليا

2021-07-04T15:42:49Z

أعلن نادي روما الإيطالي عن انتقال لاعبه التركي جنكيز أوندير لصفوف نادي مارسيليا الفرنسي بداية من الموسم الجديد.

ريال مدريد يطلب فان دي بيك كجزء من صفقة فاران

2021-07-04T15:42:41Z

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ريال مدريد قد طلب الحصول على خدمات اللاعب دوني فان دي بيك من صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، اولتي أكدت أن الملكي يريد 50 مليون يورو في صفقة رافاييل فاران من مانشستر يونايتد وضم فان دي بيك قد يقلص ذلك المبلغ.

تاديتش مطلوب في ميلان

2021-07-04T15:42:33Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على رغبة نادي ميلان في الحصول على خدمات اللاعب دوسان تاديتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو" والذي أكد أن الصفقة قد تكلف النادي الإيطالي حوالي 15 مليون يورو.

آرسنال يوافق على رحيل ويليان مبكرًا

2021-07-04T15:42:23Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن موافقة نادي آرسنال على رحيل اللاعب البرازيلي ويليان عن صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكد أن اللاعب لا يجد الراحة في آرسنال ولا يراه النادي مفيدًا ليستمر لموسم آخر.

فاران يتفق على البنود الشخصية في مانشستر يونايتد

2021-07-04T15:42:16Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اتفاق اللاعب الفرنسي رافاييل فاران على البنود الشخصية الخاصة بعقده مع فريقه المقبل مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس"، والتي أكدت أن الصفقة لم يتم حسمها بعد من جانب موافقة ريال مدريد بالرغم من ذلك.

برشلونة يقترب من فسخ تعاقد بيانيتش وأومتيتي

2021-07-04T15:42:09Z

اقترب نادي برشلونة من فسخ تعاقد الثنائي صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش نجما الفريق الأول بالتراضي خلال الساعات المقبلة.

النادي يريد تخفيض الرواتب والنفقات وبحسب ما علم جول.كوم لا يمكن للثنائي التأقلم مع خطط المدير الفني رونالد كومان.

رسميًا.. ترينكاو يغادر برشلونة

2021-07-04T15:41:50Z

نشر النادي الكتالوني في بيان رسمي أنه توصل مع النادي الإنجليزي وولفرهامبتون واندررز إلى اتفاق لانتقال اللاعب البرتغالي حتى 30 يونيو 2022.

وأضاف البيان: "أن النادي الإنجليزي سيتولى أجر البرتغالي وأن لديه خيار شراء غير إلزامي مدرج في الصفقة".

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جوسينس يحدد موقفه من اهتمام برشلونة

2021-07-04T15:40:35Z

تحدث الألماني روبن جوسينس عن موقفه من اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، بعد خروج منتخب بلاده من منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020.

وودعت ألمانيا البطولة مبكرًا في دور الـ16 على يد منتخب انجلترا، بعد الفوز عليها بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

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أنشيلوتي يسهل انتقال لاعب وسط ريال مدريد إلى ميلان!

2021-07-04T15:40:07Z

يرغب نادي ميلان في جلب الإسباني إيسكو إلى صفوفه من ريال مدريد بحسب صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

ويرتبط إيسكو، 29 سنة، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022. ويلعب اللاعب الإسباني مع ريال مدريد منذ صيف 2013.

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عروض أمريكية لبوسكيتس.. ونجم وسط برشلونة يرد!

2021-07-04T15:39:43Z

كشفت تقارير صحفية اليوم عن قدوم عدة عروض من الدوري الأمريكي لنجم وسط ملعب برشلونة ومنتخب إسبانيا سيرجيو بوسكيتس.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو والذي أكد أن العروض كانت مغرية للغاية.

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