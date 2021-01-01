أخبار الانتقالات | برشلونة ينشط وفاران يحسم مستقبله

تياجو موتا ينتقل لتدريب سبيزيا
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تولي تياجو موتا لتدريب نادي سبيزيا الإيطالي بداية من الموسم الجديد.
فييرا يدرب كريستال بالاس!
كشف نادي كريستال بالاس عن اسم المدير الفني الجديد له بداية من الموسم المقبل، والذي كان باتريك فييرا.
جنكيز أوندير ينتقل لمارسيليا
أعلن نادي روما الإيطالي عن انتقال لاعبه التركي جنكيز أوندير لصفوف نادي مارسيليا الفرنسي بداية من الموسم الجديد.
ريال مدريد يطلب فان دي بيك كجزء من صفقة فاران
أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ريال مدريد قد طلب الحصول على خدمات اللاعب دوني فان دي بيك من صفوف مانشستر يونايتد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، اولتي أكدت أن الملكي يريد 50 مليون يورو في صفقة رافاييل فاران من مانشستر يونايتد وضم فان دي بيك قد يقلص ذلك المبلغ.
تاديتش مطلوب في ميلان
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على رغبة نادي ميلان في الحصول على خدمات اللاعب دوسان تاديتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو" والذي أكد أن الصفقة قد تكلف النادي الإيطالي حوالي 15 مليون يورو.
آرسنال يوافق على رحيل ويليان مبكرًا
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن موافقة نادي آرسنال على رحيل اللاعب البرازيلي ويليان عن صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكد أن اللاعب لا يجد الراحة في آرسنال ولا يراه النادي مفيدًا ليستمر لموسم آخر.
فاران يتفق على البنود الشخصية في مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اتفاق اللاعب الفرنسي رافاييل فاران على البنود الشخصية الخاصة بعقده مع فريقه المقبل مانشستر يونايتد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس"، والتي أكدت أن الصفقة لم يتم حسمها بعد من جانب موافقة ريال مدريد بالرغم من ذلك.
برشلونة يقترب من فسخ تعاقد بيانيتش وأومتيتي
اقترب نادي برشلونة من فسخ تعاقد الثنائي صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش نجما الفريق الأول بالتراضي خلال الساعات المقبلة.
النادي يريد تخفيض الرواتب والنفقات وبحسب ما علم جول.كوم لا يمكن للثنائي التأقلم مع خطط المدير الفني رونالد كومان.
رسميًا.. ترينكاو يغادر برشلونة
نشر النادي الكتالوني في بيان رسمي أنه توصل مع النادي الإنجليزي وولفرهامبتون واندررز إلى اتفاق لانتقال اللاعب البرتغالي حتى 30 يونيو 2022.
وأضاف البيان: "أن النادي الإنجليزي سيتولى أجر البرتغالي وأن لديه خيار شراء غير إلزامي مدرج في الصفقة".
جوسينس يحدد موقفه من اهتمام برشلونة
تحدث الألماني روبن جوسينس عن موقفه من اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، بعد خروج منتخب بلاده من منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020.
وودعت ألمانيا البطولة مبكرًا في دور الـ16 على يد منتخب انجلترا، بعد الفوز عليها بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.
أنشيلوتي يسهل انتقال لاعب وسط ريال مدريد إلى ميلان!
يرغب نادي ميلان في جلب الإسباني إيسكو إلى صفوفه من ريال مدريد بحسب صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية.
ويرتبط إيسكو، 29 سنة، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022. ويلعب اللاعب الإسباني مع ريال مدريد منذ صيف 2013.
عروض أمريكية لبوسكيتس.. ونجم وسط برشلونة يرد!
كشفت تقارير صحفية اليوم عن قدوم عدة عروض من الدوري الأمريكي لنجم وسط ملعب برشلونة ومنتخب إسبانيا سيرجيو بوسكيتس.
جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو والذي أكد أن العروض كانت مغرية للغاية.