أخبار الانتقالات | برشلونة ينشط وفاران يحسم مستقبله

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ريال مدريد قد طلب الحصول على خدمات اللاعب دوني فان دي بيك من صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، اولتي أكدت أن الملكي يريد 50 مليون يورو في صفقة رافاييل فاران من مانشستر يونايتد وضم فان دي بيك قد يقلص ذلك المبلغ.