أخبار الانتقالات: مدافع ريال مدريد يقترب من توتنهام ومانشستر يونايتد الأقرب لنجم ليل

إنتر مستمر في مطاردة لاعب باريس
لا يزال لياندرو باريديس لاعب خط وسط باريس سان جيرمان يمثل أولوية إنتقال يناير الكبرى بالنسبة لإنتر ميلان، وفقًا لما ذكرته جازيتا ديلو سبورت.
من أجل إتمام الصفقة، يجب عليهم بيع لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن أولًا.
يمكن أن يرى إريكسن فترته مع إنتر تنتهي هذا الشهر، بعد عام واحد فقط من انضمامه من توتنهام.
روما يجري محادثات لضم مدافع ليل
الأزمة المالية تحرم كومان من الصفقات
يحرص رونالد كومان على تعزيز خياراته في برشلونة مع بعض الإضافات في يناير، لكنه يقر بأن الوضع المالي للنادي قد يجعل الأمر صعبًا للغاية.
انضم فيليبي كوتينيو الأسبوع الماضي إلى أنسو فاتي وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه على قائمة برشلونة للإصابات طويلة الأمد، بينما سُمح لكارليس ألينا بالمغادرة إلى خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ومع ذلك، تضررت الشؤون المالية لبرشلونة بشدة بسبب فيروس كورونا، لدرجة أنها أخرت دفع الأجور نصف السنوية المستحقة للاعبين في يناير.
أتلتيكو مدريد يقترب من بديل دييجو كوستا
اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون.
يزعم ماركا أن اللاعب الفرنسي الدولي سينضم إلى الجانب الإسباني على سبيل الإعارة ليعوض رحيل دييجو كوستا.
مورينيو على استعداد لإعادة إريكسن
ساليبا "كنت أستحق فرصة في آرسنال"
مانشستر يونايتد هو الأقرب لنجم ليل
الشياطين الحمر يتفوقون على ميلان في السباق على سوماري
يتصدر مانشستر يونايتد السباق لضم لاعب خط وسط ليل الواعد بوبكاري سوماري، حسب موقع فوتبول ترانسفرز.
ميلان حريص أيضًا ولكن يُعتقد أن السعر المطلوب من ليل هو عقبة لا يستطيع الروسونيري التغلب عليها.
توتنهام يقترب من ميليتاو
مدافع ريال مدريد مطلوب من جانب جوزيه مورينيو
توتنهام مهتم بالتعاقد مع إيدير ميليتاو من ريال مدريد.
لعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بشكل ضئيل منذ انضمامه إلى ريال مدريد من بورتو في عام 2019، وبحسب موندو ديبورتيفو فإنه قد يغادر في يناير.
ميلان يُحدد بديل إبراهيموفيتش
"توتوسبورت" كشفت أن ميلان حدد أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، ليكون هو قائد هجوم ميلان الموسم المقبل.
انضمام بيلوتي مربوط بعدم تمديد زلاتان إبراهيموفيتش لعقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع جناح أتالانتا
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الخميس، عن التعاقد مع عماد ديالو جناح نادي أتالانتا الإيطالي.
مانشستر سبق أن اتفق على ضم اللاعب في شهر أكتوبر الماضي، باليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بحوالي 37 مليون استرليني.
ومع ذلك فشل النادي الإنجليزي في إنهاء التفاصيل الخاصة برخصة عمل اللاعب في إنجلترا، لتتأجل عملية الانتقال إلى هذا الشهر.
بيل يعطل أولى صفقات بوتشيتينو مع باريس
تحدثت تقارير قادمة من إنجلترا عن توقف أولى صفقات ماوريسيو بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان بسبب إصابة جاريث بيل في توتنهام.
وقالت "تيليجراف" إن المدرب الأرجنتيني طلب التعاقد مع ديلي ألي، متوسط ميدان سبيرز الهجومي، ليكون أولى التدعيمات له في باريس.
المعضلة بحسب التقرير التي تواجه إتمام الصفقة هي إصابة جاريث بيل ومن بعده جيوفاني لو سيلسو، مما قللت من الحلول الهجومية لسبيرز