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أخبار الانتقالات: مدافع ريال مدريد يقترب من توتنهام ومانشستر يونايتد الأقرب لنجم ليل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 9 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Eder Militao Real Madrid 2019
Getty Images

إنتر مستمر في مطاردة لاعب باريس

2021-01-09T09:41:06Z

لا يزال لياندرو باريديس لاعب خط وسط باريس سان جيرمان يمثل أولوية إنتقال يناير الكبرى بالنسبة لإنتر ميلان، وفقًا لما ذكرته جازيتا ديلو سبورت.

من أجل إتمام الصفقة، يجب عليهم بيع لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن أولًا.

يمكن أن يرى إريكسن فترته مع إنتر تنتهي هذا الشهر، بعد عام واحد فقط من انضمامه من توتنهام.

LEANDRO PAREDES
Getty Images

روما يجري محادثات لضم مدافع ليل

2021-01-09T09:40:10Z

روما يجرون محادثات للتعاقد مع زكي شيليك من ليل حسب ما أوردته صحيفة كالتشيو ميركاتو.

تواصل فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وليل مستعد لبيعه مقابل حوالي 15 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 18 مليون دولار).

الأزمة المالية تحرم كومان من الصفقات

2021-01-09T09:37:34Z

يحرص رونالد كومان على تعزيز خياراته في برشلونة مع بعض الإضافات في يناير، لكنه يقر بأن الوضع المالي للنادي قد يجعل الأمر صعبًا للغاية.

انضم فيليبي كوتينيو الأسبوع الماضي إلى أنسو فاتي وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه على قائمة برشلونة للإصابات طويلة الأمد، بينما سُمح لكارليس ألينا بالمغادرة إلى خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، تضررت الشؤون المالية لبرشلونة بشدة بسبب فيروس كورونا، لدرجة أنها أخرت دفع الأجور نصف السنوية المستحقة للاعبين في يناير.

Koeman Barcelona
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أتلتيكو مدريد يقترب من بديل دييجو كوستا

2021-01-09T09:04:25Z

اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون.

يزعم ماركا أن اللاعب الفرنسي الدولي سينضم إلى الجانب الإسباني على سبيل الإعارة ليعوض رحيل دييجو كوستا.

مورينيو على استعداد لإعادة إريكسن

2021-01-09T09:01:22Z

صانع الألعاب قد يعود إلى توتنهام

ذكرت صحيفة أتلتيك أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام مستعد لاستعادة كريستيان إريكسن.

ودع توتنهام صانع الألعاب الدنماركي منذ 12 شهرًا، عندما كان في طريقه إلى الإنتر، لكن هناك خطوة أخرى قيد النقاش الآن بعد رؤيته يخفق في إيطاليا.

Eriksen Inter
Getty

ساليبا "كنت أستحق فرصة في آرسنال"

2021-01-09T08:58:54Z

يبدو أن ويليام ساليبا، مدافع آرسنال المعار، أخذ شيئًا من الهجوم على المدرب ميكيل أرتيتا، وأشار إلى أنه كان يجب أن يُعرض عليه المزيد من الفرص في النادي.

لم يظهر ساليبا بعد مع آرسنال، وأكمل إعارة لمدة ستة أشهر إلى نيس هذا الشهر.

مانشستر يونايتد هو الأقرب لنجم ليل

2021-01-09T08:56:39Z

الشياطين الحمر يتفوقون على ميلان في السباق على سوماري

يتصدر مانشستر يونايتد السباق لضم لاعب خط وسط ليل الواعد بوبكاري سوماري، حسب موقع فوتبول ترانسفرز.

ميلان حريص أيضًا ولكن يُعتقد أن السعر المطلوب من ليل هو عقبة لا يستطيع الروسونيري التغلب عليها.

Boubakary Soumare Lille 2019-20
Getty

توتنهام يقترب من ميليتاو

2021-01-09T08:53:36Z

مدافع ريال مدريد مطلوب من جانب جوزيه مورينيو

توتنهام مهتم بالتعاقد مع إيدير ميليتاو من ريال مدريد.

لعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بشكل ضئيل منذ انضمامه إلى ريال مدريد من بورتو في عام 2019، وبحسب موندو ديبورتيفو فإنه قد يغادر في يناير.

Eder Militao
Getty

ميلان يُحدد بديل إبراهيموفيتش

2021-01-08T15:07:06Z

"توتوسبورت" كشفت أن ميلان حدد أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، ليكون هو قائد هجوم ميلان الموسم المقبل.

انضمام بيلوتي مربوط بعدم تمديد زلاتان إبراهيموفيتش لعقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع جناح أتالانتا

2021-01-08T15:04:16Z

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الخميس، عن التعاقد مع عماد ديالو جناح نادي أتالانتا الإيطالي.

مانشستر سبق أن اتفق على ضم اللاعب في شهر أكتوبر الماضي، باليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بحوالي 37 مليون استرليني.

ومع ذلك فشل النادي الإنجليزي في إنهاء التفاصيل الخاصة برخصة عمل اللاعب في إنجلترا، لتتأجل عملية الانتقال إلى هذا الشهر.

بيل يعطل أولى صفقات بوتشيتينو مع باريس

2021-01-08T15:03:12Z

تحدثت تقارير قادمة من إنجلترا عن توقف أولى صفقات ماوريسيو بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان بسبب إصابة جاريث بيل في توتنهام.

وقالت "تيليجراف" إن المدرب الأرجنتيني طلب التعاقد مع ديلي ألي، متوسط ميدان سبيرز الهجومي، ليكون أولى التدعيمات له في باريس.

المعضلة بحسب التقرير التي تواجه إتمام الصفقة هي إصابة جاريث بيل ومن بعده جيوفاني لو سيلسو، مما قللت من الحلول الهجومية لسبيرز