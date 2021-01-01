أخبار الانتقالات | محرز يُفشل انضمام رونالدو لسيتي وفيلم إباحي يهدد شالكه

أكد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، مع "أوندا سيرو" أن نجمه الراحل لتشيلسي ساؤول هو من طلب الرحيل.

وقال الرئيس إن متوسط الميدان أتمم انتقاله للبلوز قبل ثلاث دقائق فقط من إغلاق سوق الانتقالات.