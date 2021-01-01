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أخبار الانتقالات | محاولات باريس لأجل رونالدو، وصراع على نجم ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 4 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Cristiano Ronaldo PSG Juventus
Getty/Goal

باريس حاول مع رونالدو لكن دون عرض رسمي

2021-09-04T19:24:32Z

اللعب بجوار ميسي كان قريب الحدوث

كشفت صحيفة "لو باريسيان" أنّ باريس سان جيرمان فكّر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل رحيل الأخير إلى مانشستر يونايتد.

وأوضحت أنّ النادي الباريسي لم يقدم عرضًا رسميًا لكن تواصل مع اللاعب.

وكيل أعمال رودريجيز يؤكد اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي

2021-09-04T19:22:34Z

أكد وكيل أعمال الجوهرة الكولومبية إيمرسون رودريجيز وجود اهتمام من تشيلسي ومانشستر سيتي بالتعاقد مع اللاعب.

كما أكد وكيل أعمال صاحب الـ21 عامًا أنّه لا يستبعد انتقال اللاعب للدوري الإيطالي لكن وجهته  الأولى إلى إنجلترا

صراع بين باريس وليفربول على كيسييه

2021-09-04T19:20:52Z

كشفت تقارير صحفية أنّ باريس سان جيرمان يرغب في جلب فرانك كيسييه من ميلان بالمجان في الصيف المقبل.

ولن يترك ليفربول الصفقة تتم بسهولة إذ يحاول يورجن كلوب إقناع اللاعب بالانضمام إلى أنفيلد

محمد صلاح يطلب مبلغ ضخم للتجديد

2021-09-04T19:16:40Z

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ محمد صلاح طلب الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف إسترليني للتجديد مع ليفربول

التفاصيل

بن عرفة لرومانيا

2021-09-04T07:38:01Z

ذكر موقع "برو سبورت" أن النجم الفرنسي حاتم بن عرفة قد يرحل للدوري الروماني.

وقد ينضم صانع الألعاب السابق لنيوكاسل إلى رابيد بوخارست مجاناً بحسب التقرير، إذ لا يرتبط بأي فريق منذ انتهاء تجربته في بوردو.

فنربخشه يطارد رافينيا

2021-09-04T07:35:43Z

ذكر الصحفي بيدرو ألميدا أن فنربخشه التركي يطارد رافينيا ألكانتارا ويحاول ضمه هذا الصيف.

اللاعب خارج حسابات باريس سان جيرمان وتم استبعاده من قائمة الفريق لدوري الأبطال، مما يشجع النادي التركي بحسب التقرير.

وولفز يغري تراوري

2021-09-04T07:34:19Z

قالت "صن" إن وولفرهامبتون سيعرض على نجمه أداما تراوري تمديد عقده مع الفريق وجعله صاحب الراتب الأعلى.

وسيعرض وولفز عقداً لأربع مواسم بحسب التقرير لإقناع نجمه بالبقاء عقب الاهتمام المتزايد مؤخراً، خصوصاً من توتنهام.

بيانيتش يكشف كواليس الرحيل عن برشلونة

2021-09-04T07:33:32Z

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إيفرتون يتحرك لضم كافاني

2021-09-04T07:32:21Z

ذكرت "تودو فيكاخيس" أن إيفرتون مهتم بضم إدينسون كافاني من صفوف مانشستر يونايتد.

ويأمل إيفرتون أن تتقلص مشاركات كافاني مع يونايتد عقب ضم الأخير كريستيانو رونالدو، مما يفتح المجال للصفقة.

النصر يترقب موقف عبد الحميد مع الاتحاد

2021-09-04T07:31:45Z

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مبابي يحترم ريال مدريد ولكن

2021-09-04T07:31:08Z

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كامافينجا يضحي بعرض باريس من أجل الملكي

2021-09-04T07:30:20Z

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