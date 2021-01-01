أخبار الانتقالات | محاولات باريس لأجل رونالدو، وصراع على نجم ميلان

باريس حاول مع رونالدو لكن دون عرض رسمي
اللعب بجوار ميسي كان قريب الحدوث
كشفت صحيفة "لو باريسيان" أنّ باريس سان جيرمان فكّر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل رحيل الأخير إلى مانشستر يونايتد.
وأوضحت أنّ النادي الباريسي لم يقدم عرضًا رسميًا لكن تواصل مع اللاعب.
وكيل أعمال رودريجيز يؤكد اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي
أكد وكيل أعمال الجوهرة الكولومبية إيمرسون رودريجيز وجود اهتمام من تشيلسي ومانشستر سيتي بالتعاقد مع اللاعب.
كما أكد وكيل أعمال صاحب الـ21 عامًا أنّه لا يستبعد انتقال اللاعب للدوري الإيطالي لكن وجهته الأولى إلى إنجلترا
صراع بين باريس وليفربول على كيسييه
كشفت تقارير صحفية أنّ باريس سان جيرمان يرغب في جلب فرانك كيسييه من ميلان بالمجان في الصيف المقبل.
ولن يترك ليفربول الصفقة تتم بسهولة إذ يحاول يورجن كلوب إقناع اللاعب بالانضمام إلى أنفيلد
محمد صلاح يطلب مبلغ ضخم للتجديد
أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ محمد صلاح طلب الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف إسترليني للتجديد مع ليفربول
بن عرفة لرومانيا
ذكر موقع "برو سبورت" أن النجم الفرنسي حاتم بن عرفة قد يرحل للدوري الروماني.
وقد ينضم صانع الألعاب السابق لنيوكاسل إلى رابيد بوخارست مجاناً بحسب التقرير، إذ لا يرتبط بأي فريق منذ انتهاء تجربته في بوردو.
فنربخشه يطارد رافينيا
ذكر الصحفي بيدرو ألميدا أن فنربخشه التركي يطارد رافينيا ألكانتارا ويحاول ضمه هذا الصيف.
اللاعب خارج حسابات باريس سان جيرمان وتم استبعاده من قائمة الفريق لدوري الأبطال، مما يشجع النادي التركي بحسب التقرير.
وولفز يغري تراوري
قالت "صن" إن وولفرهامبتون سيعرض على نجمه أداما تراوري تمديد عقده مع الفريق وجعله صاحب الراتب الأعلى.
وسيعرض وولفز عقداً لأربع مواسم بحسب التقرير لإقناع نجمه بالبقاء عقب الاهتمام المتزايد مؤخراً، خصوصاً من توتنهام.
بيانيتش يكشف كواليس الرحيل عن برشلونة
إيفرتون يتحرك لضم كافاني
ذكرت "تودو فيكاخيس" أن إيفرتون مهتم بضم إدينسون كافاني من صفوف مانشستر يونايتد.
ويأمل إيفرتون أن تتقلص مشاركات كافاني مع يونايتد عقب ضم الأخير كريستيانو رونالدو، مما يفتح المجال للصفقة.