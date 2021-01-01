أخبار الانتقالات | محاولات باريس لأجل رونالدو، وصراع على نجم ميلان

أكد وكيل أعمال الجوهرة الكولومبية إيمرسون رودريجيز وجود اهتمام من تشيلسي ومانشستر سيتي بالتعاقد مع اللاعب.

كما أكد وكيل أعمال صاحب الـ21 عامًا أنّه لا يستبعد انتقال اللاعب للدوري الإيطالي لكن وجهته الأولى إلى إنجلترا