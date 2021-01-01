أخبار الانتقالات | مبادلة ساني وفيرنر وصفقة برشلونة الشتوية الأولى

إنتر يتحرك لتأمين راسبادوري
تحدثت "توتوسبورت" أن إنتر يريد التحرك في يناير المقبل لتأمين صفقة جياكومو راسبادوري، مهاجم ساسوولو الشاب.
ويحظى اللاعب بالإعجاب من عدة فرق بحسب تقارير، مما دفع مسؤولو إنتر للإسراع في تحويل إعجابهم بالشاب لمفاوضات بأسرع وقت بحسب الجريدة.
برشلونة يجهز عرضاً ضخماً لضم أولمو
أفادت "Onze d'Esport3" أن برشلونة يجهز عرضاً بقيمة 70 مليون يورو للتعاقد مع داني أولمو من لايبزيج.
ويريد البلوجرانا ضم خريج أكاديميته السابق في يناير المقبل، وقالت تقارير إنه توصل بالفعل لاتفاق شخصي مع الدولي الإسباني.
ندومبيلي يغير موقفه
أوضحت "ستاندارد" أن تانجوي ندومبيلي أصبح لا يفكر في ترك توتنهام رغم خروجه من حسابات فريقه هذا الموسم.
وسيسعى متوسط الميدان الفرنسي لإثبات نفسه والبحث عن الفرصة للمشاركة بحسب التقرير، لإقناع مدربه نونو سانتو بإشراكه.
أوزيل مستمر في تركيا
أكد إكريم كونور، الصحفي التركي، أن مسعود أوزيل لن يرحل عن صفوف فنرباخشه.
وتداولت تقارير أن صانع الألعاب قد ينتقل للدوري الأمريكي أو القطري، ولكن كونور أوضح أن أوزيل مستمر في ناديه الحالي.
تشيلسي يعمل لإبقاء كانتي
أوضحت "ستاندارد" أن تشيلسي يعمل حالياً على تجهيز عقد جديد لنجمه الفرنسي نجولو كانتي.
ويملك الفرنسي بعد في عقده عامين، ولكن تشيلسي يريد تأمين موقفه مبكراً.
آرسنال حاول مع أبراهام
أوضح "Here we go" أن مهاجم تشيلسي السابق وروما الحالي كان هدفاً رئيسياً لآرسنال الانتقالات الماضية.
وحاول المدفعجية ضم المهاجم الإنجليزي ليكون بديلا للفرنسي أليكساندر لاكازيت ولكنه اختار فريقه الإيطالي.
صفقة تبادلية محتملة بين بايرن وتشيلسي
قال موقع "فيكاخيس" إن تشيلسي لن يمانع إجراء صفقة تبادلية مع نظيره بايرن ميونخ تخص الثنائي ليروي ساني وتيمو فيرنر.
فيرنر يشغل اهتمام مدرب بايرن يوليان ناجلسمان الذي سبق وعمل معه في لايبزيج، بينما بحسب تقارير أبدى توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إعجابه بساني.