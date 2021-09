أخبار الانتقالات | مبادلة ساني وفيرنر وصفقة برشلونة الشتوية الأولى

أوضح "Here we go" أن مهاجم تشيلسي السابق وروما الحالي كان هدفاً رئيسياً لآرسنال الانتقالات الماضية.

وحاول المدفعجية ضم المهاجم الإنجليزي ليكون بديلا للفرنسي أليكساندر لاكازيت ولكنه اختار فريقه الإيطالي.