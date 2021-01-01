أخبار الانتقالات | مبادلة ساني وفيرنر وصفقة برشلونة الشتوية الأولى

أكد إكريم كونور، الصحفي التركي، أن مسعود أوزيل لن يرحل عن صفوف فنرباخشه.

وتداولت تقارير أن صانع الألعاب قد ينتقل للدوري الأمريكي أو القطري، ولكن كونور أوضح أن أوزيل مستمر في ناديه الحالي.