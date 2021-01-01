أخبار الانتقالات | مبابي يتشرط على ريال مدريد وديمبيلي يحسم مستقبله

يعمل نادي إنتر الإيطالي على تجديد عقد مدافعه ستيفان دي فري، من خلال الدخول في محادثات مع وكيل أعماله مينو رايولا.

المحادثات كانت إيجابية في البداية قبل أن تتوقف، حيث يريد وكيل اللاعب حصول على راتب إلى 6 ملايين يورو.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن إنتر ليس مستعدًا لدفع هذا المبلغ، لذلك هناك إمكانية لبيع المدافع الهولندي الصيف القادم قبل نهاية عقده في يونيو 2023.