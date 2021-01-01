مدونة حية

أخبار الانتقالات | مارسيلو قد يرحل للبريميرليج، وبوفون يقترب من بارما

أخبار الانتقالات اليوم 12 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Buffon Parma
Getty Images

بوفون يقترب من العودة إلى بارما

2021-06-12T22:28:45Z

كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أنّ بوفون يقترب من العودة إلى بارما واللعب في دوري الدرجة الثانية.

وكان بوفون قد بدأ مسيرته في بارما قبل الرحيل إلى يوفنتوس مطلع القرن الحالي.

Gianluigi Buffon Juventus 23052021
Getty Images

إيفرتون وليدز يراقبان مارسيلو

2021-06-12T21:46:01Z

كشفت تقارير صحفية أنّ إيفرتون وليدز يونايتد يرغبان في التعاقد مع مارسيلو من ريال مدريد في الصيف المقبل.

اللاعب البرازيلي لم يعد يشارك مع ريال مدريد وقد يرحل مقابل 5 ملايين إسترليني فقط

أتلتيكو مدريد يحاول التعاقد مع نجم الأرجنتين

2021-06-12T21:44:20Z

يقترب نادي أتلتيكو مدريد من الحصول على خدمات رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي ومنتخب الأرجنتين.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ أتلتيكو عرض 20 مليون يورو لضم اللاعب لكن الفريق الإيطالي يرغب في مضاعفة الرقم

Rodrigo de Paul Udinese
Getty Images

يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نيكولا ميلينكوفيتش

2021-06-12T21:39:40Z

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد مع المدافع نيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا بالمجان

فابيو باراتيشي ينضم إلى توتنهام

2021-06-12T21:35:48Z

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي إتمام التعاقد مع فابيو باراتيشي للعمل في منصب المدير الرياضي بداية من 1 يوليو المقبل

ميلان يواصل البحث عن مهاجم

2021-06-12T07:37:42Z

ذكرت "لاجازيتا" أن إصابة زلاتان إبراهيموفيتش التي قد تغيبه لمدة أطول عن المتوقع دفعت ميلان للبحث عن مهاجم جديد.

أوليفييه جيرو لن يكون الوحيد حال إتمام التعاقد معه بحسب الجريدة، ولكن قد يأتي معه أحد الثنائي سردار أزمون، لاعب زينيت، أو ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان.

عقد ضخم ينتظر سانشو

2021-06-12T07:36:22Z

أوضحت "ديلي ميل" أن راتب جادون سانشو في مانشستر قد يصل إلى قرابة 375 ألف جنيه استرليني بالأسبوع.

وحتى الآن لم يتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بخصوص اللاعب، والمفاوضات مستمرة بحسب مصادر جول.

نونو قريب من إيفرتون وليس بالاس

2021-06-12T07:35:10Z

قال دومينيك كينج من "ديلي ميل" إن إيفرتون الآن يقترب من التعاقد مع نونو سانتو مدرباً للفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

البرتغالي كان على أعتاب كريستال بالاس ولكن مالك إيفرتون يريد تعيينه ودخل في مفاوضات مباشرة معه الأيام الماضية.

أتلتيكو يرفض نجم بورتو

2021-06-12T07:34:23Z

ذكرت "ريكورد" أن أتلتيكو رفض التعاقد مع لاعب بورتو السابق خيسوس كورونا.

الدولي المكسيكي عقده انتهى بحلول نهاية الموسم مع بورتو ويبحث عن فريق جديد.

نجم الزمالك يعرض نفسه على النصر

2021-06-12T07:33:49Z

التفاصيل هنا.

وكيل بيتي مارتينيز يوضح مصيره

2021-06-12T07:32:23Z

المزيد من هنا.

مبابي يوضح موقفه من باريس

2021-06-12T07:32:01Z

المزيد من هنا.

برشلونة يهدد ديمبيلي

2021-06-12T07:30:43Z

ذكرت "ESPN" أن برشلونة أخبر عثمان ديمبيلي أنه سيتم بيعه هذا الصيف إذا لم يجدد عقده مع الفريق.

الفرنسي الشاب عقده ممتد حتى 2022 وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.