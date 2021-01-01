أخبار الانتقالات | مارسيلو قد يرحل للبريميرليج، وبوفون يقترب من بارما

بوفون يقترب من العودة إلى بارما
كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أنّ بوفون يقترب من العودة إلى بارما واللعب في دوري الدرجة الثانية.
وكان بوفون قد بدأ مسيرته في بارما قبل الرحيل إلى يوفنتوس مطلع القرن الحالي.
إيفرتون وليدز يراقبان مارسيلو
كشفت تقارير صحفية أنّ إيفرتون وليدز يونايتد يرغبان في التعاقد مع مارسيلو من ريال مدريد في الصيف المقبل.
اللاعب البرازيلي لم يعد يشارك مع ريال مدريد وقد يرحل مقابل 5 ملايين إسترليني فقط
أتلتيكو مدريد يحاول التعاقد مع نجم الأرجنتين
يقترب نادي أتلتيكو مدريد من الحصول على خدمات رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي ومنتخب الأرجنتين.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ أتلتيكو عرض 20 مليون يورو لضم اللاعب لكن الفريق الإيطالي يرغب في مضاعفة الرقم
يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نيكولا ميلينكوفيتش
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ميلان يواصل البحث عن مهاجم
ذكرت "لاجازيتا" أن إصابة زلاتان إبراهيموفيتش التي قد تغيبه لمدة أطول عن المتوقع دفعت ميلان للبحث عن مهاجم جديد.
أوليفييه جيرو لن يكون الوحيد حال إتمام التعاقد معه بحسب الجريدة، ولكن قد يأتي معه أحد الثنائي سردار أزمون، لاعب زينيت، أو ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان.
عقد ضخم ينتظر سانشو
أوضحت "ديلي ميل" أن راتب جادون سانشو في مانشستر قد يصل إلى قرابة 375 ألف جنيه استرليني بالأسبوع.
وحتى الآن لم يتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بخصوص اللاعب، والمفاوضات مستمرة بحسب مصادر جول.
نونو قريب من إيفرتون وليس بالاس
قال دومينيك كينج من "ديلي ميل" إن إيفرتون الآن يقترب من التعاقد مع نونو سانتو مدرباً للفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي.
البرتغالي كان على أعتاب كريستال بالاس ولكن مالك إيفرتون يريد تعيينه ودخل في مفاوضات مباشرة معه الأيام الماضية.
أتلتيكو يرفض نجم بورتو
ذكرت "ريكورد" أن أتلتيكو رفض التعاقد مع لاعب بورتو السابق خيسوس كورونا.
الدولي المكسيكي عقده انتهى بحلول نهاية الموسم مع بورتو ويبحث عن فريق جديد.
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برشلونة يهدد ديمبيلي
ذكرت "ESPN" أن برشلونة أخبر عثمان ديمبيلي أنه سيتم بيعه هذا الصيف إذا لم يجدد عقده مع الفريق.
الفرنسي الشاب عقده ممتد حتى 2022 وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.