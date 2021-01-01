أخبار الانتقالات | مارسيال بديل هالاند ومانشستر سيتي يدخل سباق مبابي

يوفنتوس يدخل سباق روديجر
قالت "ميرور" إن يوفنتوس هو آخر الأندية المهتمة بخدمات مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر.
الدولي الألماني عقده مع البلوز ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يقم بتمديده.
وعلم جول أن بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، وريال مدريد مهتمون بضم اللاعب.
مدريد يتابع مدافع ليستر
قالت "ديفينسا سينترال" أن ريال مدريد يتابع مدافع ليستر شالار سوينجو عن كثب.
ويأتي ارتباط مدريد بالمدافع التركي ليكون الثاني عقب ارتباطه بزميله في ليستر ويسلي فوفانا أيضاً بالماضي.
أونانا: رفضت نيس وليون
أكد أندري أونانا في حوار مع "تيليجراف" أنه رفض عروضاً الصيف الماضي من ليون ونيس.
وأكد الكاميروني الذي تم ربطه بقوة بإنتر بأنه منفتح على تمديد عقده مع أياكس، والذي ينتهي في 2022.
مانشستر يتابع ظهير لايبزيج
قال موقع "تودو فيكاخيس" إن مانشستر يونايتد يتابع نوردي موكويلي، ظهير لايبزيج الأيمن.
وأضاف التقرير أن يونايتد يريد اللاعب ليحل محل آرون وان بيساكا، مما يفتح الطريق لبيع ديوجو دالو.
مارسيال بديل هالاند في دورتموند
أوضح موقع "90min" أن بوروسيا دورتموند يعتبر لاعب مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال البديل الأفضل حال غادر إرلينج هالاند.
ويتوقع أن يشتعل الصراع على النرويجي الصيف المقبل بين كبار القارة، مما سيدفع النادي الألماني للبحث عن بديل، والذي يظن دورتموند أن مارسيال الأسم الأنسب.
ميلان يعود لإيسكو
أوضح "تودو فيكاخيس" أن ميلان عاد من جديد لمتابعة موقف لاعب ريال مدريد إيسكو.
وأبدى ميلان بالماضي اهتماماً بصانع الألعاب الإسباني، وقال التقرير إن ميلان قد يتحرك مجدداً لضمه يناير المقبل.
برشلونة يتابع دياز
قالت "إل ناسيونال" إن برشلونة يتابع مهاجم بورتو الكولومبي لويس دياس من أجل ضمه الصيف المقبل.
اللاعب كان محط اهتمام إيفرتون وقيل إنه قد يتم تبادله مع مواطنه خاميس روديجيز الميركاتو الماضي.