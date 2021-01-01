أخبار الانتقالات: ليفربول يقترب من حسم صفقة كوناتي وقلق في آرسنال بسبب أوديجارد وبيريز

شرط وحيد من فيرنانديز لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة صن الإنجليزية، أن برونو فيرنانديز، وضع لشروطه لإدارة فريقه، من اجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه منذ انضمامه في يناير 2020.
وتألق فيرنانديز مع الشياطين الحمر، وقدم مستويات كبيرة منذ وصوله وبحسب التقرير الإنجليزي، فإن اللاعب البرتغالي طلب من إدارة الشياطين الحمر تمديد عقد بوجبا الذي ينتهي في صيف 2022.
ويسعى فيرنانديز للحصول على ضمانات من إدارة الفريق، أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق البطولات، وستتعاقد مع بعض الانتقالات التي تساعد الفريق في المستقبل، مثل جادون سانشو وإرلينج هالاند.
ليفربول مهتم بالتعاقد مع جناح سبارتا براج
أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ليفربول تتابع آدم هلوزيك، جناح فريق سبارتا براج الشاب، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.
وبحسب صحيفة فوتبول إنسايدر، فإن يورجن كلوب يريد تجديد الدماء في فريقه، وأبدى إعجابه باللاعب الشاب الذي نجح في تسجيل 18 هدفًا في 73 مباراة خاضها سبارتا براج.
ومن المنتظر أن يظهر هلوزيك مع منتخب بلاده التشيك، في بطولة اليورو الصيف المقبل.
برشلونة يحاول استعادة لاعبه الشاب من باريس سان جيرمان
أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، تفكر في استعادة لاعب الفريق السابق، كايس رويز، من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الكتالوني يريد استعادة خدمات متوسط ميدانه صاحب الـ 18 عامًا، والذي ينتهي عقده مع أمراء العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الحالي.
ليفربول يقترب من حسم صفقة كوناتي
أكدت تقارير صحفية، اقتراب ليفربول من حسم التعاقد مع إبراهيما، كوناتي مدافع لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الموافقة على رسوم ضم اللاعب.
وارتبط المدافع الفرنسي من الانضمام إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الريدز، بعد المعاناة الدفاعية للفريق في الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة جارديان الإنجليزية، فإن ليفربول اقترب من حسم الصفقة، وأبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي للاعب والبالغ 30 مليون جنيه إسترليني، وتوقيع عقدًا معه لمدة خمس سنوات.
قلق في آرسنال بشأن مستقبل أوديجارد
توجد حالة من القلق داخل نادي آرسنال، بشأن استمرار مارتن أوديجارد لاعب الفريق المعار من ريال مدريد، بسبب فشل بطولة السوبر ليج.
وكان أوديجارد قد انضم إلى الفريق اللندني، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وتحاول إدارة آرسنال شراء اللاعب من الميرينجي بعد مستواه الذي ظهر به.
ووفقًا لصحيفة صن الإنجليزية، فإن هناك حالة من القلق، بشأن مستقبل اللاعب واحتمالية رفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من بيع اللاعب، بسبب غضبه من أندية الدوري الإنجليزي بعد موقفهم في بطولة السوبر ليج.
مينديش يحاول إعادة رونالدو لمانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية، عن دخول جورج مينديش وكيل اعمال كريستيانو رونالدو، في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، لإقناعهم بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي خلال الموسم المقبل.
وارتبط رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، وكانت إدارة ريال مدريد رفضت إعادة صاروخ ماديرا، وبحسب صحيفة لاجزيتا ديللو سبورت، فإن مينديش يتفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب.