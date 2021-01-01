أخبار الانتقالات: ليفربول يقترب من حسم صفقة كوناتي وقلق في آرسنال بسبب أوديجارد وبيريز

كشفت صحيفة صن الإنجليزية، أن برونو فيرنانديز، وضع لشروطه لإدارة فريقه، من اجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه منذ انضمامه في يناير 2020.

وتألق فيرنانديز مع الشياطين الحمر، وقدم مستويات كبيرة منذ وصوله وبحسب التقرير الإنجليزي، فإن اللاعب البرتغالي طلب من إدارة الشياطين الحمر تمديد عقد بوجبا الذي ينتهي في صيف 2022.

ويسعى فيرنانديز للحصول على ضمانات من إدارة الفريق، أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق البطولات، وستتعاقد مع بعض الانتقالات التي تساعد الفريق في المستقبل، مثل جادون سانشو وإرلينج هالاند.