أخبار الانتقالات: ليفربول يستعد لضم واتكينز ووست هام يتقدم في سباق ضم النصيري

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ليدز يونايتد في التعاقد مع مايتلاند نيلز، لاعب آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ميرور، فإن ليدز يسعى للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، والمعار حاليًا إلى صفوف ويست بروميتش، ومن المتوقع أن يواجه الفريق منافسة شديدة مع كريستال بالاس الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب أيضًا.

وارتبط أيضًا مايتلاند نيلز بالانضمام إلى موناكو الذي يريد التعاقد معه، خاصة أن عقده مع آرسنال تبقى فيه عامين.