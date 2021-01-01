أخبار الانتقالات: ليفربول يستعد لضم واتكينز ووست هام يتقدم في سباق ضم النصيري

ليدز يسعى للتعاقد مع نجم آرسنال الشاب
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ليدز يونايتد في التعاقد مع مايتلاند نيلز، لاعب آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة ميرور، فإن ليدز يسعى للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، والمعار حاليًا إلى صفوف ويست بروميتش، ومن المتوقع أن يواجه الفريق منافسة شديدة مع كريستال بالاس الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب أيضًا.
وارتبط أيضًا مايتلاند نيلز بالانضمام إلى موناكو الذي يريد التعاقد معه، خاصة أن عقده مع آرسنال تبقى فيه عامين.
دجيكو يعود على رادار إنتر من جديد
عاد إيدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي، على رادار إنتر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل في التعاقد معه من قبل.
وتريد إدارة إنتر تدعيم خط هجومها، تحسبًا لرحيل روميلو لوكاكو أو لاوتارو مارتينيز، وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن المهاجم البوسني صاحب الـ 35 عاد لدائرة اهتمام النيراتزوري من جديد.
وحاولت إدارة إنتر التعاقد مع دجيكو في يناير الماضي، ولكنها فشلت واستمر اللاعب مع ذئاب العاصمة الإيطالية.
برشلونة يدرس إعارة لاعبه الشاب
أفادت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة، يدرس إعارة لاعبه ريكي بويج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكتسب خبرة ويشارك في عدد أكبر من المباريات.
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة يدرس بالفعل إعارة اللاعب الشاب صاحب الـ 21 عامًا، خلال الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى وصول عروض للاعب الشاب من بعض الفرق الإنجليزية والإيطالية والألمانية، وسترى إدارة الفريق الكتالوني العرض الأنسب لبويج وستوافق على رحيله.
وست هام ينافس ليفربول ومانشستر يونايتد في سباق ضم النصيري
أشارت تقارير صحفية، إلى دخول وست هام يونايتد، في سباق التعاقد مع يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعيش المهاجم المغربي صاحب الـ 23 عامًا، مع الفريق الأندلسي هذا الموسم فترة من النجاحات ونجح في تسجيل 16 هدفًا بالدوري الإسباني حتى الآن.
ووفقًا لصحيفة La Razon، فإن وست هام متفوق على مانشستر يونايتد، وليفربول في سباق التعاقد مع النصيري من إشبيلية خلال الفترة المقبلة.
ليفربول مهتم بالتعاقد مع مهاجم أستون فيلا
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إدارة ليفربول في التعاقد مع أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجانب الهجومي للريدز في المستقبل.
وبحسب صحيفة فوتبول إنسايدر، فإن ليفربول يضع عينه على المهاجم الإنجليزي صاحب الـ 25 عامًا، تمهيدًا للدخول في مفاوضات معه ومحاولة ضمه في الصيف المقبل.
وكان واتكينز قد انضم إلى أستون فيلا في الصيف الماضي قادمًا من برينتفورد، مقابل 28 مليون جنيه إسترليني ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.
بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع إدواردو كامافينجا
كشفت تقارير صحفية، عن دخول بايرن ميونخ في صفقة التعاقد مع إدواردو كامافينجا، لاعب رين الفرنسي، الذي ارتبط بالرحيل عن فريقه في الفترة المقبلة، وسط اهتمام من العديد من الفرق وعلى رأسيهم ريال مدريد.
وبحسب صحيفة فرانس فوتبول، فإن إدارة بايرن ميونخ، تسعى لحسم التعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عامًا، لتدعيم خط وسط الفريق على المدى البعيد.