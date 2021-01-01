أخبار الانتقالات | ليفربول يحدد مهاجمه المقبل وأسينسيو ينقذ نفسه

أوضح الصحفي هوراشيو جاجيولو مع "إل لارجيرو" أن ماركو أسينسيو كان على وشك الخروج من الحسابات في ريال مدريد لولا تألقه في لقاء مايوركا الأخير.

الإسباني سجل هاتريك، والذي بحسب الصحفي تسبب في تغيير خطط كارلو أنشيلوتي الذي كان يفكر في بيع أسينسيو.