مدونة حية

أخبار الانتقالات: ليفاندوفسكي إلى الدوري الإنجليزي وميلان يحسم صفقة جديدة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 15 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Robert Lewandowski, Bayern Munich 2020-21
Getty

مانشستر سيتي يراقب ليفاندوفسكي

2021-07-15T06:57:52Z

وجه بيب جوارديولا أنظاره صوب روبرت ليفاندوفسكي لجلبه إلى مانشستر سيتي بعد فشل التعاقد مع هاري كين هذا الصيف، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة دايلي ميل.

صاحب الـ32 عامًا فتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونخ هذا الصيف إن وجد تحديًا مثيرًا، وارتبط اسمه مؤخرًا بريال مدريد على وجه الخصوص.

تشيلسي يحاول إغراء دورتموند بورقة أبراهام

2021-07-15T06:56:36Z

أقحم تشيلسي اسم مهاجمه تامي أبراهام في مفاوضاته مع بوروسيا دورتموند للحصول على توقيع نجمهم إرلينج هالاند.

صحيفة ميرور كشفت أن دورتموند لديه اهتمام قليل بالمهاجم الدولي الإنجليزي، وسيسعى للحفاظ بكل الصور الممكنة على هالاند في الموسم المقبل.

مالديني يؤكد انضمام جيرو إلى ميلان

2021-07-15T06:55:30Z

أعلن المدير التقني لميلان باولو مالديني أن أوليفيه جيرو بات على وشك الانتقال بصورة رسمية إلى الروسونيري خلال الساعات القليلة المقبلة.

واتفق النادي الإيطالي مع نظيره تشيلسي على الحصول على توقيع جيرو في مقابل دفع 2 مليون يورو فقط.

ليس ساؤول.. أتلتيكو مدريد يعرض اسمين على برشلونة في مقايضة جريزمان

2021-07-15T06:55:01Z

التفاصيل من هنا

المراهنات تكشف وجهة بيل الجديدة.. نادٍ بعيد عن الأضواء تمامًا!

2021-07-15T06:54:36Z

التفاصيل من هنا

تشيلسي يدخل على خط المهتمين بكوندي

2021-07-15T06:53:26Z

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي يراقب عن كثب موقف المدافع جول كوندي ويسعى خلف الحصول على توقيعه هذا الصيف.

ريال مدريد كان أبرز المهتمين بنجم إشبيلية، ومؤخرًا تلقى اللاعب عرضًا من توتنهام لكنه رفضه لعدم مشاركة النادي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبأ.

نابولي يرفض عرض إيفرتون للتعاقد مع كوليبالي

2021-07-15T06:52:25Z

أرسل إيفرتون عرضًا رسميًا إلى نابولي للتعاقد مع نجم خط دفاعهم كاليدو كوليبالي، غير أن العرض قوبل بالرفض.

النادي الإنجليزي عرض 30 مليون يورو بجانب بعض الإضافات، لكن نابولي طلب 60 مليون يورو حتى يبدأ التفاوض.

إنتر لن يبيع باريلا رغم الإغراءات

2021-07-15T06:50:41Z

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على أن إنتر قرر عدم بيع نيكولو باريلا هذا الصيف مهما كانت المغريات.

ويحظى نجم منتخب إيطاليا باهتمام من عديد الفرق في مقدمتها الثنائي الإنجليزي ليفربول وماشنستر يونايتد، غير أنه على رأس قائمة اللاعبين "غير القابلين للمساس" في النيراتزوري.