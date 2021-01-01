أخبار الانتقالات: ليفاندوفسكي إلى الدوري الإنجليزي وميلان يحسم صفقة جديدة

مانشستر سيتي يراقب ليفاندوفسكي
وجه بيب جوارديولا أنظاره صوب روبرت ليفاندوفسكي لجلبه إلى مانشستر سيتي بعد فشل التعاقد مع هاري كين هذا الصيف، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة دايلي ميل.
صاحب الـ32 عامًا فتح الباب أمام رحيله عن بايرن ميونخ هذا الصيف إن وجد تحديًا مثيرًا، وارتبط اسمه مؤخرًا بريال مدريد على وجه الخصوص.
تشيلسي يحاول إغراء دورتموند بورقة أبراهام
أقحم تشيلسي اسم مهاجمه تامي أبراهام في مفاوضاته مع بوروسيا دورتموند للحصول على توقيع نجمهم إرلينج هالاند.
صحيفة ميرور كشفت أن دورتموند لديه اهتمام قليل بالمهاجم الدولي الإنجليزي، وسيسعى للحفاظ بكل الصور الممكنة على هالاند في الموسم المقبل.
مالديني يؤكد انضمام جيرو إلى ميلان
أعلن المدير التقني لميلان باولو مالديني أن أوليفيه جيرو بات على وشك الانتقال بصورة رسمية إلى الروسونيري خلال الساعات القليلة المقبلة.
واتفق النادي الإيطالي مع نظيره تشيلسي على الحصول على توقيع جيرو في مقابل دفع 2 مليون يورو فقط.
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تشيلسي يدخل على خط المهتمين بكوندي
أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي يراقب عن كثب موقف المدافع جول كوندي ويسعى خلف الحصول على توقيعه هذا الصيف.
ريال مدريد كان أبرز المهتمين بنجم إشبيلية، ومؤخرًا تلقى اللاعب عرضًا من توتنهام لكنه رفضه لعدم مشاركة النادي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبأ.
نابولي يرفض عرض إيفرتون للتعاقد مع كوليبالي
أرسل إيفرتون عرضًا رسميًا إلى نابولي للتعاقد مع نجم خط دفاعهم كاليدو كوليبالي، غير أن العرض قوبل بالرفض.
النادي الإنجليزي عرض 30 مليون يورو بجانب بعض الإضافات، لكن نابولي طلب 60 مليون يورو حتى يبدأ التفاوض.
إنتر لن يبيع باريلا رغم الإغراءات
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على أن إنتر قرر عدم بيع نيكولو باريلا هذا الصيف مهما كانت المغريات.
There’s nothing going on between Manchester United or Liverpool with Inter to sign Nicoló Barella. He’s not for sale this summer - Inter consider Barella ‘untouchable’ despite rumours. 🔴🇮🇹 #LFC #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2021
The club have the same position also on Romelu Lukaku as of today. 🇧🇪 #CFC
ويحظى نجم منتخب إيطاليا باهتمام من عديد الفرق في مقدمتها الثنائي الإنجليزي ليفربول وماشنستر يونايتد، غير أنه على رأس قائمة اللاعبين "غير القابلين للمساس" في النيراتزوري.