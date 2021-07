أخبار الانتقالات: ليفاندوفسكي إلى الدوري الإنجليزي وميلان يحسم صفقة جديدة

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على أن إنتر قرر عدم بيع نيكولو باريلا هذا الصيف مهما كانت المغريات.

There’s nothing going on between Manchester United or Liverpool with Inter to sign Nicoló Barella. He’s not for sale this summer - Inter consider Barella ‘untouchable’ despite rumours. 🔴🇮🇹 #LFC #MUFC



The club have the same position also on Romelu Lukaku as of today. 🇧🇪 #CFC