أخبار الانتقالات: لاميلا قريب من العودة إلى إيطاليا ودورتموند يحدد بديل هالاند

بوروسيا دورتموند يدرس التعاقد مع أندريا سيلفا في حالة واحدة
أشارت تقارير صحفية، إلى إمكانية دخول بوروسيا دورتموند، في مفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت، للتعاقد مع أندريا سيلفا مهاجم الأخير في حالة واحدة فقط.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن دورتموند، سيتعاقد مع المهاجم البرتغالي صاحب الـ 25 عامًا، في حال رحيل إرلينج هالاند عن الفريق في الصيف القادم.
وارتبط هالاند بالرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من العديد من الفرق الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد، برشلونة، وتشيلسي.
ويليان يحدد وجهته القادمة في حال رحيله من آرسنال
كشف البرازيلي ويليان، لاعب آرسنال عن وجهته القادمة، في حال رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب موقع جول، فإن اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، أكد أنه يريد اللعب في الدوري الأمريكي، ولكن بعد حصوله على لقب مع آرسنال خلال الفترة القادمة.
ألابا قد يدفع فاران للرحيل عن ريال مدريد
أوضحت تقارير صحفية، أن وصول دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، قد يدفع رافييل فاران مدافع الميرينجي، للرحيل عن صفوف فريقه.
وارتبط ألابا بالانضمام إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز، فإن وصول ألابا إلى ريال مدريد، يعني رحيل فاران عن الفريق الملكي، والانضمام إلى مانشستر يونايتد في الصيف القادم.
تامي أبراهام على رادار أستون فيلا وليستر سيتي
أوضحت تقارير صحفية، أن مهاجم تشيلسي تامي أبراهام، يدرس الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب قلة المشاركات.
وبحسب صحيفة برمنجهام ميل، فإن اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، ارتبط بالعودة إلى أستون فيلا، والذي لعب معه من قبل في تشامبيونشيب خلال موسم 2019 والذي صعد فيه إلى البريميرليج من جديد.
وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن ليستر سيتي يدرس التعاقد مع أبراهام، لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.
منافسة بين إنتر ويوفنتوس على ضم مهاجم ساسوولو
أوضحت تقارير صحفية، أن كل من إنتر ويوفنتوس، سيدخلان في منافسة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للتعاقد مع جياكومو راسبادوري مهاجم فريق ساسوولو.
وبحسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس وإنتر مهتمان بالتعاقد مع راسبادوري، والذي حدد فريقه مبلغ 15 مليون يورو للتخلي عن خدماته.
لاميلا يستعد للرحيل عن توتنهام والعودة إلى إيطاليا
كشفت تقارير صحفية، إن إريك لاميلا لاعب توتنهام، يستعد للرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والعودة إلى الدوري الإيطالي.
وبحسب صحيفة areanapoli، فإن اللاعب الأرجنتيني يريد الخروج من صفوف الفريق اللندني والعودة إلى الدوري الإيطالي، بعد قلة مشاركاته مع توتنهام منذ وصوله في موسم 2015/16.
وأشارت الصحيفة، إلى أن نابولي هو الأقرب لضم اللاعب حتى الآن، ولكن إدارة الفريق مترددة وتفكر في التعاقد مع لاعبين إيطاليين أفضل من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.