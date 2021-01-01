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أخبار الانتقالات | كين يتمرد وصدمة لبيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 17 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
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Harry Kane England Manchester City GFX
Getty Images

حسام عوار مطلوب في الدوري الإنجليزي

2021-07-17T16:56:31Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة أربعة أندية في الحصول على خدمات حسام عوار نجم ليون الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت رغبة آرسنال وليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد في ضم اللاعب.

يوفنتوس يعود ويطلب ضم بيانيتش

2021-07-17T16:09:39Z

عاد نادي يوفنتوس لرغبته في الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش نجمه السابق ولاعب وسط برشلونة الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إدارة النادي الإيطالي ترى عودته ضرورية في الفترة المقبلة بعد إصابة أرتور.

رسميًا.. ميلان يوقع مع جيرو

2021-07-17T14:52:12Z

أعلن نادي ميلان عن التوقيع بشكل رسمي مع الفرنسي أوليفييه جيرو بشكل نهائي قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأعلن من خلاله أن اللاعب سيرتدي القميص رقم تسعة.

نابولي يبدأ المفاوضات مع إنسيني

2021-07-17T14:52:04Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن بداية مفاوضات نادي نابولي مع لاعبه لورينزو إنسيني من أجل تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن عقد اللاعب سيتم تمديده قريبًا.

برايتون يوافق على عرض آرسنال

2021-07-17T14:43:51Z

وافق نادي برايتون على عرض نظيره آرسنال بالحصول على خدمات اللاعب بن وايت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض النادي اللندني وصل لحوالي 60 مليون يورو، وحصلوا على الإذن للتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر.

جاريث بيل لن يعود لتوتنهام

2021-07-17T14:43:42Z

أكد نونو سانتو المدير الفني لنادي توتنهام أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد لن يعود من جديد لصفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدير الفني الجديد للفريق، ونفى خلالها اهتمامه بإعادة اللاعب من جديد.

برشلونة يبيع نجمه الشاب لغرناطة

2021-07-17T14:40:55Z

أعلن نادي برشلونة اليوم عن رحيل لاعبه الشاب مونشو لصفوف نظيره أتالانتا بشكل نهائي بعد تجاوزه للفحص الطبي.

توتنهام يضم حارس أتالانتا

2021-07-17T14:39:43Z

يسعى نادي توتنهام للحصول على خدمات اللاعب بييرلويجي جوليني حارس مرمى فريق أتالانتا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الفريق يريده كبديل للفرنسي هوجو لوريس.

صفقة فاران على وشك الحسم

2021-07-17T14:37:18Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة رحيل رافاييل فاران لصفوف مانشستر يونايتد أصبحت على وشك الحسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "أوندا ثيرو"، والتي أكدت أن نجم ريال مدريد سيكلف مانشستر يونايتد حوالي 50 مليون يورو.

مانشستر سيتي يعلن رحيل لوكاس نميتشا

2021-07-17T14:35:52Z

أعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي عن ضم اللاعب لوكاس نميتشا إلى صفوف فولفسبورج الألماني.

 

إنجلترا تنتظر تمرد كين على توتنهام!

2021-07-17T14:34:15Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن زملاء النجم هاري كين هداف توتنهام في منتخب إنجلترا يؤمنون أنه لن يتواجد في فترة التحضير للنادي اللندني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن كين يريد الرحيل عن صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية لصالح مانشستر سيتي.