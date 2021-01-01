أخبار الانتقالات | كين يتمرد وصدمة لبيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن بداية مفاوضات نادي نابولي مع لاعبه لورينزو إنسيني من أجل تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن عقد اللاعب سيتم تمديده قريبًا.