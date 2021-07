أخبار الانتقالات | كين يتمرد وصدمة لبيل

أعلن نادي ميلان عن التوقيع بشكل رسمي مع الفرنسي أوليفييه جيرو بشكل نهائي قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأعلن من خلاله أن اللاعب سيرتدي القميص رقم تسعة.

We can confirm that @LukasNmecha has completed a permanent move to Wolfsburg.



Good luck, Lukas 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re