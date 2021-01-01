أخبار الانتقالات: كين بديلًا لأجويرو ومانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على كامافينجا

شرط جديد من ميسي لبرشلونة لتجديد عقده
وضع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، شرطًا جديدًا لإدارة فريقه، لتجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد ليونيل ميسي برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتعمل إدارة الفريق الكتالوني برئاسة خوان لابورتا على تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.
وبحسب صحيفة فوتبول إنسايدر، فإن ميسي طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع سيرجيو أجويرو، لتمديد عقده.
مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم كامافينجا
كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد، سيجد صعوبة في التعاقد مع إدوارد كامافينجا لاعب رين الفرنسي، بعد دخول عدة فرق في سباق التعاقد مع اللاعب الشاب على رأسهم مانشستر يونايتد.
وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب، إلا أنه وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان دخلوا في سباق التعاقد مع كامافينجا.
وكان وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، قد صرح في وقت سابق إلى إمكانية أن يلعب كامافينجا في الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل.
مانشستر سيتي يريد كين بديلًا لأجويرو في حالة واحدة
أفادت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي، وضعت هاري كين مهاجم توتنهام، في حسابتها لخلافة سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق بعد رحيله في الصيف المقبل.
وأعلن مانشستر سيتي، رحيل مهاجمه الأرجنتيني بنهاية الموسم، بعد نهاية عقده مع الفريق.
وبحسب صحيفة تايمز الإنجليزية، فإن إدارة سيتي ستعمل على التعاقد مع هاري كين، في حال فشلها في التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.
لاعب لايبزيج أولوية قصوى لتوتنهام للصيف المقبل
أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة توتنهام وضعت مارسيل سابيتزر، كأولوية لها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة فوتبول لندن، فإن الفريق الإنجليزي يريد ضم اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، خاصة أنه يدخل العام الأخير في عقده مع الفريق الألماني، مما يساهم في تقليص سعره.
ليفربول يدرس الاحتفاظ بكاباك والتعاقد مع مدافع آخر
تفكر إدارة ليفربول، في تفعيل بند شراء عقد المدافع التركي أوزان كاباك، الذي انضم للفريق في يناير الماضي، قادمًا من شالكة على سبيل الإعارة، ويمتلك الريدز خيار تفعيل بند الشراء مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة ذا أتليتك، فإن إدارة ليفربول تريد تفعيل بند شراء المدافع التركي، بالإضافة إلى التعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج في الصيف المقبل، لتقوية الجانب الدفاعي في الفريق.
ويعاني ليفربول هذا الموسم على الجانب الدفاعي بشكل كبير، خاصة بعد إصابة فيرجيل فان دايك.
مانشستر يونايتد ينضم لسباق المهتمين بالتعاقد مع أجويرو
دخل مانشستر يونايتد، سباق المتعاقدين مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأعلن مانشستر سيتي، نهاية رحلة المهاجم الأرجنتيني داخل ملعب الاتحاد في نهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع الفريق ورحيله.
وبحسب صحيفة فوت ميركاتو، فإن مانشستر يونايتد، دخل سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم صاحب الـ 32 عامًا، مع باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وإنتر.
آرسنال ينافس ليستر سيتي على خليفة اوباميكانو
كشفت تقارير صحفية، أن كل من آرسنال، وليستر سيتي يتنافسان على ضم إسماعيل دوكوري، لاعب نادي فالنيسيان الفرنسي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة فوت ميركاتو، فإن آرسنال وليستر سيتي، انضما للسباق مع ستراسبورج الفرنسي، للتعاقد مع المدافع الشاب صاحب الـ 17 عامًا.
ويلعب دوكوري في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وشبهه البعض بالمدافع أوباميكانو لاعب لايبزيج، والذي سينضم إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل.