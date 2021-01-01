أخبار الانتقالات | كيليني يجدد عقده وتشيلسي يجهز عرضًا ضخمًا للوكاكو

مانشستر يونايتد يدرس ضم هالاند في 2022
نجم دورتموند مطلوب في مسرح الأحلام
كشفت صحيفة "مانشستر إيفيننج" أنّ إرلينج هالاند مطلوب في صفوف مانشستر يونايتد ولكن في صيف 2022
وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الإنجليزي سوف يحاول إقناع اللاعب ووكيل أعماله بالانضمام إلى مسرح الأحلام خلال عام كامل ليكون أول صفقات الفرق في صيف 2022
نجم الأرجنتين يقترب من الدوري الإيطالي
بات مسألة اقتراب مهاجم الأرجنتين وبطل كوبا أمريكا 2021 نيكو جونزاليس إلى فيورنتينا مسألة وقت
وبحسب "سكاي سبورت" فلاعب شتوتجارت وصل اليوم، الإثنين، وسوف يوقع على عقده الجديد مع فيورنتينا
تشيلسي لم يستسلم في صفقة لوكاكو
مبلغ ضخم قد يغري إنتر
أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" أنّ تشيلسي يرغب في استعادة روميلو لوكاكو من صفوف إنتر.
وأوضحت أنّ البلوز مستعد لتقديم مبلغ مالي ضخم لأجل إقناع إدارة النيراتزوري بالموافقة على بيع لوكاكو
نيوكاسل يدرس ضم نجم يوفنتوس
يخطط نادي نيوكاسل يونايتد لإتمام التعاقد مع أرون رامزي من صفوف يوفنتوس الإيطالي
ويحاول الفريق الإنجليزي استغلال اهتمام يوفنتوس بإعادة ميراليم بيانيتش لضم رامزي
يوفنتوس يجدد عقد كيليني
المدافع يبتعد عن ريال مدريد
أعلن نادي يوفنتوس تمديد عقد جورجيو كيليني مع الفريق لينتهي في صيف 2023
وكان مدرب البيانكونيري، أليجري، قد أكد على أهمية استمرار قائد الفريق وعدم رحيله بالمجان
Ufficiale | @chiellini ha rinnovato! #Chiellini2023— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2021
اجتماع حاسم لصفقة نانديز
ذكرت عدة مصادر إيطالية أن إنتر وكالياري سيجتمعان اليوم لحسم صفقة ناهيتان نانديز ورادجا ناينجولان.
ويريد كالياري خمسة ملايين مقابل انتقال نانديز على سبيل الإعارة لإنتر، ويحاول في المقابل التوصل لاتفاق لضم ناينجولان من جديد.
أومتيتي يوافق على ترك برشلونة
ذكرت "سبورت" أن صامويل أومتيتي أصبح منفتحاً على فكرة ترك برشلونة ولكن فقط على سبيل الإعارة.
ويريد برشلونة التخلص من الفرنسي وراتبه ولكن الأخير يريد التحكم في مستقبله واختيار فريقه الجديد بحسب التقرير.
إشبيلية يفاوض سانشيز
ذكرت "كاراسول" أن مدافع توتنهام دافينسون سانشيز في مفاوضات مع إشبيلية للانضمام لصفوفه هذا الصيف.
اللاعب سيكون المعوض في حال أتم تشيلسي ضم جول جوندي من صفوف الفريق الإسباني في الأيام المقبلة.
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جريليش يقطع عطلته من أجل سيتي
ذكرت "ديلي ستار" أن جاك جريليش قطع عطلته من أجل الاجتماع مع مانشستر سيتي وحسم الصفقة.
وبحسب التقرير، الصفقة في طريقها للحسم مقابل قرابة 140 مليون يورو.
غموض في موقف بايرن بخصوص جوريتسكا
أوضح يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن، في تصريحات عقب ودية نابولي أنه لا يلعب دوراً في مفاوضات تمديد عقد ليون جوريتسكا.
وأضاف المدير الفني أن هناك عدة أمور فيما يخص تمديد عقد اللاعب وأنه أخبر جوريتسكا بدخوله في خططه إذا قرر البقاء.
توتنهام يصارع ليدز على تراوري
قالت "ديلي ميل" إن توتنهام آخر الأندية المهتمة بخدمات أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون.
وكانت تقارير قد تحدثت عن عرض بقيمة 30 مليون يورو من ليدز لضم اللاعب الإسباني هذا الصيف.
صراع ثلاثي على نجم الدنمارك ودورتموند
قالت "Ruhr Nachrichten" إن توماس ديلاني، نجم بوروسيا دورتموند والدنمارك محط اهتمام ثلاثة أندية.
الأندية المهتمة هي كريستال بالاس، نوريتش، وساوثامبتون بحسب التقرير الألماني.
أتلتيكو يتحرك نحو فلورينزي
ذكرت "آس" أن أليساندرو فلورينزي دخل في دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد لشغل مركز الظهير الأيمن.
وسيكون الدولي الإيطالي معوضاً لكيران تريبيير حال أتم انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.
وبحسب التقارير في إيطاليا، لا يدخل فلورينزي في حسابات روما ومدربه جوزيه مورينيو للموسم الجديد.