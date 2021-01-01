أخبار الانتقالات | كيليني يجدد عقده وتشيلسي يجهز عرضًا ضخمًا للوكاكو

ذكرت عدة مصادر إيطالية أن إنتر وكالياري سيجتمعان اليوم لحسم صفقة ناهيتان نانديز ورادجا ناينجولان.

ويريد كالياري خمسة ملايين مقابل انتقال نانديز على سبيل الإعارة لإنتر، ويحاول في المقابل التوصل لاتفاق لضم ناينجولان من جديد.