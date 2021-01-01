أخبار الانتقالات | كواليس صفقة لوكاكو ورحيل ميسي

تناثرت أنباء مثيرة من الصحف الإسبانية أن تجديد ليونيل ميسي لعقده مع برشلونة قد تعثر وبدا "أبعد من أي وقت مضى".

وكان الأمل يحدو الرئيس جوان لابورتا في أن يتمكن من الإعلان عن تجديد عقد البرغوث اليوم الخميس، لكن يبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بينه وبين ممثلي اللاعب.

هذا ما ذكرته صحيفة "ماركا" والتي قالت أن المفاوضات بين برشلونة وميسي قد وصلت إلى "طريق اللا عودة" وباتت في نقطة من المستحيل حلها.