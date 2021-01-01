أخبار الانتقالات | كافاني وبوجبا يقتربان من ريال مدريد، وجنابري يحدد مستقبله

أكدت تقارير صحفية استعداد سيرج جنابري للتوقيع على عقد جديد طويل الأمد مع بايرن ميونخ

وأوضحت أنّ اللاعب قبل المرتب المعروض عليه وسوف يوقع قريبًا، إذ ينتهي عقده الحالي في 2023