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أخبار الانتقالات | كافاني وبوجبا يقتربان من ريال مدريد، وجنابري يحدد مستقبله

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 2 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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(C)Getty Images

بوجبا معروض على ريال مدريد

2021-10-02T18:34:38Z

كشفت تقارير صحفية أنّ مينو رايولا يضغط على بول بوجبا بهدف الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل وعدم التجديد مع مانشستر يونايتد

جنابري يستعد لتمديد عقده مع بايرن ميونخ

2021-10-02T18:28:15Z

أكدت تقارير صحفية استعداد سيرج جنابري للتوقيع على عقد جديد طويل الأمد مع بايرن ميونخ

وأوضحت أنّ اللاعب قبل المرتب المعروض عليه وسوف يوقع قريبًا، إذ ينتهي عقده الحالي في 2023

كافاني يقترب من ريال مدريد

2021-10-02T18:27:08Z

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ ريال مدريد يحاول التعاقد مع إيدنسون كافاني من مانشستر يونايتد.

وقد ينضم المهاجم في يناير المقبل ليكون إضافة لتحسين مسألة إنهاء الهجمات.

صراع كبير على موهبة بولندا

2021-10-02T07:35:35Z

قالت "لاجازيتا" إن صراع محتدم يدور حالياً بين كبار القارة العجوز لضم الموهبة البولندية كاسبر كوزلوفسكي، لاعب بوجون.

كوزلوفسكي، 17 عاماً، بحسب التقرير، يتابعه يوفنتوس، ميلان، ليفركوزن، لايبزيج، وبوروسيا دورتموند بالوقت الراهن.

فيرنر على أعتاب الرحيل

2021-10-02T07:33:07Z

ذكرت "تيليجراف" أن تيمو فيرنر قد يغادر تشيلسي خلال الموسم الجاري ولن ينتظر أكثر لحسم مستقبله.

وأوضح التقرير أن الدولي الألماني قد يرحل في يناير المقبل إذا استمر في المشاركة بصفة متقطعة.

فولفسبورج يتحرك لضم أديمي

2021-10-02T07:28:11Z

أوضحت "بيلد" أن فولفسبورج قد تواصل مع سالزبورج بخصوص معرفة طلباته لبيع نجمه كريم أديمي.

ولفت الألماني الشاب الأنظار هذا الموسم، خصوصاً في دوري الأبطال، مما ربطه بليفربول وبايرن ميونخ.

أسينسيو في مخططات إشبيلية

2021-10-02T07:26:57Z

قالت "إل جول ديجيتال" إن إشبيلية مهتم بالتعاقد مع ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد.

ولم يبدأ الإسباني الموسم الحالي أساسياً في تشكيل كارلو أنشيلوتي ولكن تغير الوضع مؤخراً، مما جعل أحداث الأسابيع الأولى تفتح مجال الحديث عن رحيله.

ميلان يستهدف فان دي بيك

2021-10-02T07:25:58Z

أفادت "فيكاخيس" أن ميلان يستهدف ضم الهولندي دوني فان دي بيك في سوق انتقالات يناير.

الهولندي يعاني من التهميش في مانشستر يونايتد وقد يرحل بحثاً عن المشاركة بصفة أساسية.