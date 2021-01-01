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أخبار الانتقالات | قنبلة ليفربول وهالاند يصدم كبير ألمانيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 26 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Jurgen Klopp Kylian Mbappe Erling Haaland 2021
Goal/Getty

نام تاي يصدم الاتحاد

2021-06-26T08:03:29Z

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سمولينج قد يغادر روما

2021-06-26T08:02:25Z

أوضحت "ديلي ميل" أن كريس سمولينج قد يغادر روما هذا الصيف عقب وصول جوزيه مورينيو لتدريب الفريق.

المدافع الإنجليزي بحسب التقرير رفض عرضاً من إيفرتون في الأيام الماضية.

برايتون يحدد سعر وايت

2021-06-26T08:01:06Z

ذكرت "صن" أن برايتون يطلب قرابة 65 مليون يورو لبيع مدافعه بن وايت هذا الميركاتو.

اللاعب محط اهتمام آرسنال وقيل إنه تم رفض عرضه الأول الذي بلغ 58 مليون يورو لضم اللاعب.

ديفيد أورنستين من "The Athletic" أكد أن الصفقة قد حُسمت وتم الاتفاق بين الناديين.

جالاكسي يحاول مع بيل

2021-06-26T08:00:09Z

بحسب "نيكولا شيرا" الصحفي الإيطالي، سيحاول جالاكسي الأمريكي التعاقد مع جاريث بيل هذا الصيف.

اللاعب يتبقى في عقده عام مع ريال مدريد وسيعود لصفوفه هذا الصيف بعد الإعارة مع توتنهام الموسم الماضي.

آل فتيل قريب من النصر

2021-06-26T07:58:50Z

التفاصيل هنا.

ميلان قريب من إعادة تونالي

2021-06-26T07:57:49Z

ذكرت تقارير إيطالية أن ميلان توصل لاتفاق جديد مع بريشيا بخصوص ضم ساندرو تونالي نهائياً.

اللاعب سينضم ولكن بعد تخفيض على قيمة المبلغ الذي وقع الاتفاق عليه وقت الإعارة الصيف الماضي بنسبة تقارب 20 بالمائة.

باريس يحسم صفقة حكيمي

2021-06-26T07:56:45Z

ذكرت "لاجازيتا" أن باريس سان جيرمان قد حسم أخيراً صفقة ضم أشرف حكيمي من صفوف إنتر.

الصفقة ستتم مقابل 65 مليون يورو، وينتظر الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

ليفربول يفجر قنبلة الميركاتو

2021-06-26T07:56:20Z

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هالاند يرفض كبير ألمانيا

2021-06-26T07:56:00Z

التفاصيل من هنا.