أخبار الانتقالات | قنبلة جديدة لباريس والإعلان عن صفقة فاران

مانشستر يؤكد صفقة فاران
قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران من ريال مدريد.
النادي اتفق مع ريال على الصفقة التي كلفت خزائنه 47 مليون يورو، ولكنه كان بحاجة لإنهاء بعض الإجراءات للإعلان عن الأمر رسميًا.
السيدات والسادة 🔴👀— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 14, 2021
الخبر الذي طال انتظاره 🥁🤓
رافاييل فاران "رسمياً" لاعباً في صفوف مانشستر #يونايتد! 😍😍 pic.twitter.com/yxAtoCuqNL
وهو ما حدث اليوم، السبت، حيث تم تقديم اللاعب للجماهير في ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة ليدز يونايتد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
بقاء فلاهوفيتش
نيكولاس بورديسو المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، أكد أنه يسعى حاليًا لتجديد عقد المهاجم دوسان فلاهوفيتش.
اللاعب الصربي صاحب الـ21 سنة لفت انتباه العديد من الكبار هذا الصيف مثل آرسنال وأتلتيكو مدريد وتوتنهام.
ومع ذلك قال بورديسو:"هدفنا الحالي هو تجديد عقد فلاهوفيتش الذي ينتهي في 2023، الشيء الأهم لنا هو استمراره في الوقت الحالي".
عودة كوستا
أصبح المهاجم الإسباني دييجو كوستا، قريبًا من العودة إلى الملاعب من جديد من بوابة نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.
الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أكد أن اللاعب وافق على التوقيع لمدة عامين، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.
سعر أبراهام
يواصل نادي روما الإيطالي محاولاته لإغلاق صفقة التعاقد مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي خلال الميركاتو الحالي.
العديد من الصحف الإيطالية، أكدت أن روما يحاول إقناع اللاعب برفض الانتقال إلى آرسنال والانضمام لصفوفه هذا الصيف للعمل مع المدرب جوزيه مورينيو.
أبراهام ظهر أكثر انفتاحًا للفكرة خلال الساعات القليلة الماضية، ووفقًا لموقع "Le10Sport" الفرنسي فإن قيمة انتقاله للذئاب ستصل إلى 50 مليون يورو.
محاولة مبابي
التكهنات مستمرة حول مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، سواء التجديد لباريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد.
صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن ريال لن ينتظر لنهاية عقد اللاعب الصيف القادم، وسيحاول ضمه هذا الصيف من باريس في محاولة أخيرة قبل إغلاق السوق في نهاية شهر أغسطس الجاري.
اهتمام بتراوري
موقع "90min" كد اهتمام ليفربول بالتعاقد مع أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون خلال هذا الصيف، لتوفير المزيد من الغطاء الهجومي للمدرب يورجن كلوب.
صاحب الـ25 سنة يعتبر من اللاعبين المفضلين للمدرب يورجن كلوب، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 40 مليون استرليني.
العودة إلى عوار
الوضع الحالي يشير إلى اقتراب آرسنال من التعاقد مع مارتين أوديجارد لاعب ريال مدريد بشكل نهائي هذا الصيف.
ولكن النادي الإنجليزي قرر وضع خطة بديلة وفقًا لما أكدته صحيفة "ذا صن" البريطانية، تتمثل في حسام عوار لاعب وسط ليون.
آرسنال قد يحاول التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، في حالة فشل مفاوضاته مع أوديجارد.
رحيل ديالو
الصحفي الإيطالي "فابريتسو رومانو" أكد استعداد عماد ديالو جناح مانشستر الشاب للرحيل على سبيل الإعارة هذا الصيف.
فرص اللاعب أصبحت صعبة في المشاركة بعد قدوم جادون سانشو، لذلك يفكر النادي في إعارته، وسط اهتمام من كريستال بالاس وبازل السويسري وبعض أندية الدوري الإنجليزي.
قنبلة جديدة لباريس
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، كشفت عن محاولة باريس سان جيرمان للتعاقد مع كاليدو كوليبالي من صفوف نابولي.
النادي الفرنسي الذي تعاقد مؤخرًا مع ليونيل ميسي، يريد غطاء دفاعي لسيرخيو راموس الذي يعاني من مشاكل بدنية.
نابولي طلب الحصول على مبلغ 50 مليون يورو، وهي القيمة التي لن يعجز باريس عن دفعها في الوقت الحالي.
تهديدات لوكاكو
كشف فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، عن تلقيه بعض رسائل التهديد بشأن انتقاله إلى تشيلسي.
وقال في تصريحات صحفية إن عائلة اللاعب أيضًا، وصلتها تهديدات من جماهير إنتر الغاضبة بعد رحيل اللاعب عن صفوف النادي مقابل 98 مليون جنيه استرليني هذا الصيف.
هجرة في إيفرتون
اعترف رافا بينيتيز المدير الفني لإيفرتون، بإمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الفريق بسبب المشكلة المالية التي يعاني منها النادي.
وأشارت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الإسباني يواجه أزمة في سوق الانتقالات بسبب نقص الموارد، ورحيل أحد النجوم سيخفف كثيرًا من هذه الضغوط.
تحديد سعر رايس
وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد وتشيلسي، يرفض نادي وست هام الإنجليزي التخلي عن لاعبه ديكلان رايس بسعر أقل من مبلغ انتقال جاك جريليش إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن المدرب ديفيد مويس يريد رايس بصفوف فريقه هذا الموسم، ولكن رحيله لن يحدث بقيمة أقل من 100 مليون جنيه استرليني.