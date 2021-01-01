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أخبار الانتقالات | فريق ميسي الجديد وتشيلسي يرفع عرضه للوكاكو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الخميس 6 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Lionel Messi Barcelona PSG
Getty

باريس سان جيرمان يتخلص من حارس جديد

2021-08-06T07:29:00Z

أعلن باريس سان جيرمان رحيل حارسه مارسين بولكا لصفوف نيس على سبيل الإعارة الموسمية مع أحقية الشراء.

وسيكون بولكا ثان الحراس الراحلين عن بي إس جي بعد انضمام ألفونس أريولا لصفوف وست هام.

ليستر يحدد سعر ماديسون

2021-08-06T07:27:32Z

نقلت "سكاي" أن ليستر سيتي أصبح منفتحاً على فرضية بيع متوسط ميدانه جيمس ماديسون خلال الميركاتو الصيفي.

اللاعب محط اهتمام من آرسنال بالمقام الأول، وبحسب التقرير سيطلب ليستر مبلغاً في حدود 50 مليون يورو لبيع نجمه.

سولشاير يستبعد إجراء المزيد من الصفقات

2021-08-06T07:25:08Z

أوضح أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في تصريحات إعلامية أن من المستبعد أن يبرم فريقه المزيد من الصفقات هذا الصيف.

وقال المدرب النرويجي إن أي صفقات إضافية ستكون كمكافأة ليس أكثر بعد التدعيمات التي أضافها لصفوفه بعد ضم رافاييل فاران وجادون سانشو.

أتالانتا يحسم صفقة ديميرال

2021-08-06T07:23:44Z

ذكرت "سكاي" أن ميريح ديميرال قد أتم انتقاله إلى صفوف أتالانتا من يوفنتوس من أجل تعويض بيع كريستيان روميرو لتوتنهام.

وسينضم المدافع التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو بحسب التقارير.

إيفرتون مهتم بإعادة روندون لإنجلترا

2021-08-06T07:22:06Z

ذكرت "صن" أن إيفرتون مستمر في البحث عن مهاجم ويحاول إعادة الفنزويلي سالومون روندون للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

اللاعب يلعب في الدوري الصيني ويحاول الرحيل، وسبق له اللعب مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل بإنجلترا.

تشيلسي يرفع عرضه لضم لوكاكو

2021-08-06T07:18:59Z

ذكرت "سكاي" أن تشيلسي سيرفع الجمعة عرضه لضم روميلو لوكاكو من إنتر ليصل إلى 120 مليون يورو ولاعب لم يتم الكشف عن هويته.

وبحسب التقرير، سيجتمع مسؤولو الفريقين اليوم في محاولة من النادي الإنجليزي لحسم الصفقة نهائياً وإقناع نظيره الإيطالي بالبيع.

نجم عالمي جديد ينضم للدوري السعودي

2021-08-06T07:18:18Z

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باريس سان جيرمان الأقرب لضم ميسي

2021-08-06T07:16:42Z

بعد الإعلان الصادم بانهيار المفاوضات مع برشلونة، بدأ الحديث عن مستقبل ليونيل ميسي وفريقه المقبل، وطُرح باريس سان جيرمان كوجهة محتملة.

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