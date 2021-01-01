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أخبار الانتقالات | عودة ألفيش لبرشلونة وبوجبا يقترب من مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 16 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Dani Alves Barcelona composite 2020
Getty

مانشستر يونايتد يتابع موهبة أبيردين

2021-10-16T07:04:10Z

أوضحت "صن" أن مانشستر يونايتد في طليعة الأندية المهتمة بموهبة أبيردين كالفين رامساي.

رامساي، 18 عاماً، يلعب كظهير أيمن، وحتى الآن قدم سبع تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع فريقه.

روديجر لا يعجبه عرض تشيلسي

2021-10-16T07:02:16Z

ذكرت "سبورت1" الألمانية أن أنطونيو روديجر يعتبر عرض فريقه الحالي تشيلسي للتمديد لا يحترمه.

ويتقاضى روديجر 6.5 مليون يورو سنوياً، ولكن التقرير يقول إنه يريد رفع راتبه ليصل إلى 10 ملايين على الأقل.

مانشستر يحدد بديل بوجبا

2021-10-16T07:00:17Z

قالت "ESPN" إن مانشستر يونايتد حدد أوريليين تشواميني، متوسط ميدان موناكو، ليكون معوضاً لبول بوجبا حال رحيله.

الدولي الفرنسي الشاب محط اهتمام عديد الأندية في أوروبا بحسب التقرير، وليس فقط مانشستر يونايتد.

بوجبا يقترب من ريال مدريد

2021-10-16T06:59:20Z

ذكرت "ABC" أن ريال مدريد مستعد لعرض راتب يبلغ 14 مليون يورو لإغراء بول بوجبا.

ويعمل الملكي بحسب التقرير على ضمان ضم الفرنسي الصيف المقبل عقب انتهاء عقده في مانشستر يونايتد.

ماريانو يرفض مغادرة مدريد

2021-10-16T06:58:22Z

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روما مهتم بضم بوتش

2021-10-16T06:57:51Z

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رئيس جلطة سراي يكشف كواليس بقاء مصطفى محمد

2021-10-16T06:57:25Z

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ألفيش يعرض نفسه على برشلونة

2021-10-16T06:55:27Z

ذكر "Onze" أن داني ألفيش قام بعرض نفسه على ناديه السابق برشلونة للانضمام لصفوفه بداية من يناير المقبل.

وذكر التقرير أن ألفيش لا يمانع اللعب مقابل راتب مخفض، وذلك بسبب رغبته في اللعب من جديد للبلوجرانا، والذي بحسب التقرير، لا يعتبر ضم البرازيلي مهماً في ظل تعدد الحلول بمركزه.