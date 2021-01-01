أخبار الانتقالات - عرض مانشستر الغريب لضم كين ومدافع برشلونة على رادار ليفربول

صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن إدارة الشياطين الحمر تحضر لعرض من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام.

وأشارت إلى أن قيمة العرض قد تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه استرليني، لإقناع النادي اللندني بالتخلي عن خدمات هدافه الأول.

وتطمح إدارة مانشستر في استغلال رغبة اللاعب في الرحيل عن توتنهام من أجل الفوز بالبطولات، لجلبه إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.