أخبار الانتقالات | ظهور بديل كين وجنون برشلونة مع صلاح

أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات اللاعب كالوم هودسون أودوي من صفوف تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي سيحاول استغلال مشاكل اللاعب في البلوز وعدم حصوله على فرصة حقيقية تحت قيادة توماس توخيل المدير الفني للفريق.