أخبار الانتقالات | طلبات راموس الخيالية وقلق ميسي

مانشستر يونايتد يفاوض فاران
برشلونة يتجه نحو جريمالدو
ليفربول يطارد نيوهاوس
أفادت "سبورت1" أن ليفربول جاد في مفاوضاته من أجل ضم لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ فلوريان نيوهاوس.
متوسط الميدان الألماني المتألق الموسم الماضي تقدر قيمته بحسب التقرير في حدود 40 مليون يورو.
فيرناندينيو مستمر مع سيتي
ذكرت "ديلي ميل" أن قائد مانشستر سيتي فيرناندينيو لن يرحل هذا الصيف عن الفريق رغم انتهاء عقده.
النادي الإنجليزي سيعرض على البرازيلي تمديد عقده لموسم إضافي والاستمرار بصفوفه.
دييجو كوستا يعود لإنجلترا
ذكرت "UOL" أن وولفرهامبتون مهتم بضم النجم البرازيلي الإسباني دييجو كوستا.
ومنذ رحيل كوستا عن أتلتيكو مدريد منتصف الموسم الماضي ولم ينضم بعد لأي فريق جديد.
تضارب بخصوص توتنهام وجاتوزو
قالت "The Athletic" إن توتنهام لن يعين جينارو جاتوزو ليكون مدرباً للفريق الموسم المقبل.
في المقابل، أكد نيكولا شيرا الإيطالي أن الاتفاق تم بين الطرفين، وكذلك فابريزيو رومانو أوضح أن المفاوضات في طريق إيجابي.
قلق ميسي من المشروع الرياضي في برشلونة
أوضحت "موندو" أن برشلونة حتى الآن لم يحسم اتفاقه مع ليونيل ميسي بخصوص عقده المنتهي نهاية الشهر الجاري.
التقرير أوضح أن الأرجنتيني قلق بسبب المشروع الرياضي للنادي وخطته لدعم صفوفه.
راموس يطلب 20 مليوناً
بحسب "إل شيرينجيتو"، طلب سيرخيو راموس من أحد الأندية المهتمة بخدماته راتباً يبلغ 20 مليون يورو بالموسم.
اللاعب رحل عن ريال مدريد رسمياً الخميس، وتم ربطه بعدة أندية خارج إسبانيا منها بي إس جي وقطبي مانشستر.