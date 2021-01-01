مدونة حية

أخبار الانتقالات | طلبات راموس الخيالية وقلق ميسي

أخبار الانتقالات اليوم 18 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Sergio Ramos, Real Madrid, Champions League 2020-21
Getty

مانشستر يونايتد يفاوض فاران

2021-06-18T07:30:06Z

اقرأ هنا.

برشلونة يتجه نحو جريمالدو

2021-06-18T07:29:31Z

المزيد هنا.

ليفربول يطارد نيوهاوس

2021-06-18T07:28:24Z

أفادت "سبورت1" أن ليفربول جاد في مفاوضاته من أجل ضم لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ فلوريان نيوهاوس.

متوسط الميدان الألماني المتألق الموسم الماضي تقدر قيمته بحسب التقرير في حدود 40 مليون يورو.

فيرناندينيو مستمر مع سيتي

2021-06-18T07:26:35Z

ذكرت "ديلي ميل" أن قائد مانشستر سيتي فيرناندينيو لن يرحل هذا الصيف عن الفريق رغم انتهاء عقده.

النادي الإنجليزي سيعرض على البرازيلي تمديد عقده لموسم إضافي والاستمرار بصفوفه.

دييجو كوستا يعود لإنجلترا

2021-06-18T07:25:45Z

ذكرت "UOL" أن وولفرهامبتون مهتم بضم النجم البرازيلي الإسباني دييجو كوستا.

ومنذ رحيل كوستا عن أتلتيكو مدريد منتصف الموسم الماضي ولم ينضم بعد لأي فريق جديد.

تضارب بخصوص توتنهام وجاتوزو

2021-06-18T07:24:15Z

قالت "The Athletic" إن توتنهام لن يعين جينارو جاتوزو ليكون مدرباً للفريق الموسم المقبل.

في المقابل، أكد نيكولا شيرا الإيطالي أن الاتفاق تم بين الطرفين، وكذلك فابريزيو رومانو أوضح أن المفاوضات في طريق إيجابي.

قلق ميسي من المشروع الرياضي في برشلونة

2021-06-18T07:23:16Z

أوضحت "موندو" أن برشلونة حتى الآن لم يحسم اتفاقه مع ليونيل ميسي بخصوص عقده المنتهي نهاية الشهر الجاري.

التقرير أوضح أن الأرجنتيني قلق بسبب المشروع الرياضي للنادي وخطته لدعم صفوفه.

راموس يطلب 20 مليوناً

2021-06-18T07:22:19Z

بحسب "إل شيرينجيتو"، طلب سيرخيو راموس من أحد الأندية المهتمة بخدماته راتباً يبلغ 20 مليون يورو بالموسم.

اللاعب رحل عن ريال مدريد رسمياً الخميس، وتم ربطه بعدة أندية خارج إسبانيا منها بي إس جي وقطبي مانشستر.