أخبار الانتقالات | ضحايا رونالدو في مانشستر ورحيل ويليان

ميلان يحسم صفقة باكايوكو
يخضع الفرنسي تيمويه باكايوكو للفحوصات الطبية صباح الأحد في ميلانو تمهيداً لإتمام انتقاله لصفوف ميلان.
وسينضم اللاعب من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسمين، ليعود لميلان عقب تجربة في نابولي الموسم الماضي.
يوفنتوس يحاول من جديد مع إيكاردي
ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن يوفنتوس قام بمحاولة جديدة لضم ماورو إيكاردي من صفوف بي إس جي.
وأضاف التقرير أن رغم انضمام مويس كين، ولكن يوفنتوس يريد مهاجماً إضافياً لسد العجز في هجومه، خصوصاً بعد رحيل كريستيانو رونالدو.
دورتموند يتحرك لضم هودسون أودوي
علم "جول" أن بوروسيا دورتموند يحاول مع تشيلسي للتعاقد مع لاعبه كالوم هودسون أودوي لدعم الجبهة اليمنى.
اللاعب كان محط اهتمام من بايرن ميونخ في الماضي، وقد ينضم لغريمه الذي حاول ضم ديوجو دالو من مانشستر يونايتد ولكن رفض الشياطين بيعه.
إنتر يتحرك لضم حارس
ذكرت "لاجازيتا" أن تكرر أخطاء سمير هاندانوفيتش قد تدفع إنتر لضم حارس مرمى جديد.
وأضاف التقرير أن حارس أياكس أندري أونانا قد يأتي مجاناً في ظل انتهاء عقده الصيف المقبل ووجود اتفاق مع مسؤولي النيراتزوري.
كريستال بالاس قريب من لاعب آرسنال
قالت "صن" إن كريستال بالاس سيتعاقد مع إيدي نيكيتياه من صفوف آرسنال لدعم خط هجومه.
ويبحث فريق باتريك فييرا عن تدعيمات لصفوفه، ولاعب آرسنال مرشح للانضمام مُعاراً بسبب عدم مشاركته مع المدفعجية.
لينجارد وجيمس ضحايا رونالدو
ذكرت "صن" أن مانشستر يونايتد لا يمانع رحيل دانييل جيمس عقب التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وأن الدولي الويلزي قد يرحل مُعاراً لأحد الفرق الإنجليزية المهتمة.
وأضافت "ستار" أن وست هام قد أعاد إحياء اهتمامه بخدمات جيسي لينجارد وقد يحاول إعادته في الأيام الأخيرة من الميركاتو.
توتنهام يحاول مع إيمرسون
قالت "تيليجراف" إن توتنهام يحاول إقناع برشلونة للحصول على خدمات ظهيره الأيمن إيمرسون رويال.
وأضاف التقرير أن برشلونة لا يريد التفريط في اللاعب للحاجة إليه، ولكن سبيرز يعرض الحصول عليه بصيغة الإعارة.
ويليان إلى كورينثيانز
اقترب ويليان، الجناح البرازيلي، من الرحيل عن صفوف آرسنال والانتقال إلى صفوف كورينثيانز بحسب "فابريزيو رومانو".
وتمت المفاوضات بين اللاعب والنادي البرازيلي بحسب التقرير، وسيترك آرسنال مجاناً,