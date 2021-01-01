أخبار الانتقالات | ضحايا رونالدو في مانشستر ورحيل ويليان

علم "جول" أن بوروسيا دورتموند يحاول مع تشيلسي للتعاقد مع لاعبه كالوم هودسون أودوي لدعم الجبهة اليمنى.

اللاعب كان محط اهتمام من بايرن ميونخ في الماضي، وقد ينضم لغريمه الذي حاول ضم ديوجو دالو من مانشستر يونايتد ولكن رفض الشياطين بيعه.