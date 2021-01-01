أخبار الانتقالات: صلاح مطلوب في باريس سان جيرمان، وبايرن يخشى خسارة فليك

أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أنّ الفريق لم يتوصل لأي اتفاق مع باولو ديبالا بشأن تجديد عقده.

وأوضح أنّ النادي يتعامل بحرص ماليًا بسبب الأزمة الأخيرة وهو ما يهدد مغادرة اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2022