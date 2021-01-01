أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يونايتد ويوفنتوس بطلها بوجبا وكين يضغط للخروج من توتنهام

كشفت تقارير صحفية، ان إدارة إنتر تسعى للتعاقد مع دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، في الموسم المقبل.

ويقترب إنتر من تحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم تحت قيادة كونتي، ولكن ربطته الصحافة الإيطالية بالرحيل عن صفوف النيراتزوري، وتحاول إدارة أتلتيكو إقناعه بالانضمام لهم الموسم المقبل.

ومن جانبها ستحاول إدارة أتلتيكو مدريد التعاقد مع المدرب الإيطالي، في حال رحيل دييجو سيميوني عن الروخي بلانكوس خلال الصيف المقبل.