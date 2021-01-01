أخبار الانتقالات | صراع ثلاثي على فاتي وبرشلونة يزاحم على مبابي

ذكرت "إنسايدر" أن ليفربول يتعرض لضغط كبير من مدربه يورجن كلوب من أجل تمديد عقد نجمه محمد صلاح.

النجم المصري بحسب التقارير يطلب راتباً في حدود نصف مليون جنيه استرليني بالأسبوع، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق على عقد جديد.