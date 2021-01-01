أخبار الانتقالات | صراع ثلاثي على فاتي وبرشلونة يزاحم على مبابي

باريس وأندية أخرى حاولت ضم فاتي
2021-10-22T07:47:03Z
مانشستر سيتي مهتم بدي كيتيلير
2021-10-22T07:39:32Z
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن مانشستر سيتي مهتم بخدمات مهاجم بروج الدولي البلجيكي تشارلز دي كيتيلير.
وبحسب التقرير، يحظى اللاعب الشاب بإعجاب بيب جوارديولا شخصياً عقب أن شاهده في مباراة الفريقين الأخيرة بدوري الأبطال.
إنتر يتراجع عن ضم إنسيني
2021-10-22T07:38:13Z
أوضح نيكولا شيرا، الصحفي الإيطالي، أن إنتر تراجع عن فكرة ضم لورينزو إنسيني مجاناً الصيف المقبل.
وذكر شيرا أن طلبات إنسيني المادية المرتفعة والشكوك حول مناسبته لأسلوب لعب الفريق جعلت إنتر يتراجع عن الصفقة.
فونسيكا يقترب من قيادة نيوكاسل
2021-10-22T07:37:31Z
كلوب يضغط على ليفربول لتمديد عقد صلاح
2021-10-22T07:36:01Z
ذكرت "إنسايدر" أن ليفربول يتعرض لضغط كبير من مدربه يورجن كلوب من أجل تمديد عقد نجمه محمد صلاح.
النجم المصري بحسب التقارير يطلب راتباً في حدود نصف مليون جنيه استرليني بالأسبوع، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق على عقد جديد.
رايولا يحدد طلبات هالاند
2021-10-22T07:35:28Z
برشلونة يزاحم على مبابي
2021-10-22T07:33:57Z
ريال مدريد رفض إيكاردي
2021-10-22T07:33:28Z