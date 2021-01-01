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أخبار الانتقالات | صراع ثلاثي على فاتي وبرشلونة يزاحم على مبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 22 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Ansu Fati Barcelona
Getty Images

باريس وأندية أخرى حاولت ضم فاتي

2021-10-22T07:47:03Z

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مانشستر سيتي مهتم بدي كيتيلير

2021-10-22T07:39:32Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن مانشستر سيتي مهتم بخدمات مهاجم بروج الدولي البلجيكي تشارلز دي كيتيلير.

وبحسب التقرير، يحظى اللاعب الشاب بإعجاب بيب جوارديولا شخصياً عقب أن شاهده في مباراة الفريقين الأخيرة بدوري الأبطال.

إنتر يتراجع عن ضم إنسيني

2021-10-22T07:38:13Z

أوضح نيكولا شيرا، الصحفي الإيطالي، أن إنتر تراجع عن فكرة ضم لورينزو إنسيني مجاناً الصيف المقبل.

وذكر شيرا أن طلبات إنسيني المادية المرتفعة والشكوك حول مناسبته لأسلوب لعب الفريق جعلت إنتر يتراجع عن الصفقة.

فونسيكا يقترب من قيادة نيوكاسل

2021-10-22T07:37:31Z

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كلوب يضغط على ليفربول لتمديد عقد صلاح

2021-10-22T07:36:01Z

ذكرت "إنسايدر" أن ليفربول يتعرض لضغط كبير من مدربه يورجن كلوب من أجل تمديد عقد نجمه محمد صلاح.

النجم المصري بحسب التقارير يطلب راتباً في حدود نصف مليون جنيه استرليني بالأسبوع، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق على عقد جديد.

رايولا يحدد طلبات هالاند

2021-10-22T07:35:28Z

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برشلونة يزاحم على مبابي

2021-10-22T07:33:57Z

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ريال مدريد رفض إيكاردي

2021-10-22T07:33:28Z

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