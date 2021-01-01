أخبار الانتقالات: صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على روديجر، ولينجارد يرفض التجديد

مانشستر سيتي يرغب في ضم هيرنانديز
باريس سان جيرمان في المنافسة
كشفت "كالتشيو ميركاتو" أنّ مانشستر سيتي يطارد الظهير الأيسر لنادي ميلان تيو هيرنانديز.
وأوضحت أنّ باريس سان جيرمان كان يرغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الأخيرة وسوف يكرر المحاولات في الصيف المقبل.
ويليان: لم أكن سعيدًا في آرسنال
أكد لاعب آرسنال السابق، ويليان، أنّه لم يكن سعيدًا مع الفريق اللندني ولذلك قرر الرحيل.
وأشار إلى أنّ الوضع مع الجانرز لم يكن الأفضل وأنّ اختياره العودة للبرازيل كان الأنسب
تشيلسي لم يتراجع عن فكرة ضم كوندي
أكدت صحيفة "ستاندرد سبورت" أنّ تشيلسي لم يتراجع عن فكرة ضم جول كوندي من إشبيلية وسوف يحاول مجددًا في صيف 2022
وكان جوليان لوبيتيجي مدرب إشبيلية قد ذكر أنّ سبب رفض بيع المدافع هو أنّ العرض لم يكن مرضيًا ماليًا
صراع بين بايرن ميونخ وريال مدريد لأجل روديجر
مدافع تشيلسي مطلوب بين كبار أوروبا
كشفت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد وبايرن ميونخ يحاولان استغلال اقتراب عقد أنطونيو روديجر من الانتهاء في تشيلسي لضمه مجانًا الصيف المقبل.
وأوضحت التقارير أنّ توماس توخيل مدرب البلوز يحاول إقناع اللاعب بالتمديد
يوفنتوس يدرس التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش
كشفت "توتو سبورت" أنّ يوفنتوس سوف يعود لأجل التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا
وأوضحت أنّ توتنهام وأتلتيكو مدريد في صراع لضم اللاعب لكن البيانكونيري قد يخطفه في النهاية
آرسنال يرفض عرضًا من جلطة سراي لأجل النني
أكدت شبكة سكاي سبورت أنّ آرسنال رفض عرضًا من جانب جلطة سراي للتوقيع مع محمد النني.
ورغم أنّ الدولي المصري لم يعد يشارك بصورة منتظمة لكن المدرب ميكيل أرتيتا يرغب في بقاء اللاعب.
لينجارد يرفض تمديد عقده مع مانشستر يونايتد
موقف غير متوقع