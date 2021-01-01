أخبار الانتقالات | صراع إنجليزي على ساؤول، ومحاولة تمديد عقد شاو

بواتينج مطلوب في مانشستر
يقترب نادي مانشستر يونايتد من إتمام التعاقد مع جيروم بواتينج في ظل رغبة بايرن ميونخ في التخلص منه
Manchester United are not considering a move for Jerome Boateng - and he’s not joining Hertha Berlin or PSV this summer. 🔴🇩🇪 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2021
Jerome Boateng will pick his new club in the next days. He’s not in a rush.
مانشستر يونايتد يعرض على شاو التجديد
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد عرض على لوك شاو تجديد عقده مع الفريق بعد المستوى الكبير الذي ظهر به الموسم الماضي
كما أنّ شاو ظهر بشكل مميز مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020 وقادهم للنهائي الذي سجل فيه أمام إيطاليا
أستون فيلا يقترب من ضم بايلي
إيكاردي يحرم باريس سان جيرمان من ضم رونالدو
اللاعب رفض الانضمام إلى يوفنتوس
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنّ ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان يرفض الرحيل إلى صفوف يوفنتوس والدخول في صفقة تبادلية مع كريستيانو رونالدو
وقد لا يتمكن باريس سان جيرمان من ضم رونالدو حل فشل في بيع إيكاردي
صراع إنجليزي على ضم ساؤول
اللاعب لن ينضم لبرشلونة
دخل ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد في صراع لأجل التعاقد مع ساؤول من أتلتيكو مدريد
وبحسب صحيفة "ميرور" فإنّ ممثلين اللاعب سافروا إلى المملكة المتحدة للاتفاق مع أحد الفريقين
كوتينيو وجريزمان مستمران مع برشلونة
برشلونة يستعلم عن لوكاتيلي
ذكرت "موندو" نقلاً عن مصادر إيطالية أن برشلونة استعلم من ساسوولو عن موقف نجمه مانويل لوكاتيلي.
واجتمع ساسوولو مع يوفنتوس بخصوص اللاعب، ولكن لم يتوصل لاتفاق حول قيمة الصفقة المنتظرة بعد.
انهيار صفقة روميرو إلى توتنهام
ذكرت "سكاي" أن انتقال كريستيان روميرو من أتالانتا إلى توتنهام قد توقف.
وبحسب التقرير، فشل الفريقان في التوصل لاتفاق حول قيمة اللاعب رغم رغبة الأخير في اللعب لسبيرز.
مهاجم أمريكا يجذب أنظار آرسنال
ذكر جرانت وول، الصحفي الأمريكي، أن مواطنه لاعب المنتخب الأول ماتيو هوبي، مهاجم شالكه، يحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية.
وأفاد وول بأن الثنائي آرسنال وإيفرتون يتابعان لاعب شالكه عقب تألقه في منافسات الكأس الذهبية.
صفقتان من البرازيل لساسوولو
علم جول أن ساسوولو نجح في ضم الثنائي روان وماتيوس هنريكي من صفوف جريميو.
وسينضم هنريكي مباشرة هذا الصيف، بينما سيتأجل انتقال روان حتى يناير القادم.
لا عروض إنجليزية لضم برايثوايت
ذكر "فابريزيو رومانو" أن برشلونة لم يتلق أي عروض لضم مارتين برايثوايت من صفوفه.
وتم ربط اللاعب بوست هام ولكن بحسب التقرير لم يتلق عروضاً بعد منه، وكذلك الوضع فيما يخص ميراليم بيانيتش ويوفنتوس.
جالاجر يترك تشيلسي نحو بالاس
أعلن تشيلسي انضمام متوسط ميدانه الشاب كونور جالاجر لصفوف كريستال بالاس على سبيل الإعارة.
وسيلعب اللاعب الصغير الموسم المقبل مُعاراً مع بالاس ضمن سلسلة متواصلة من الإعارات.
جاكا يجدد مع آرسنال
أفادت عدة مصادر مثل "سكاي" و"The Athletic" أن آرسنال عرض على جرانيت جاكا تمديد عقده عقب فشل انتقاله لصفوف روما.
روما يرفض تلبية مطالب آرسنال رغم الاتفاق الشخصي مع اللاعب، مما دفع آرسنال لعرض عقد جديد حتى 2025 بحسب التقرير.
ليفربول يفشل في ضم نوهاوس
ذكرت "سبورت1" أن ليفربول لن يكون قادراً على ضم فلوريان نوهاوس من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب سعره.
اللاعب سعره بحسب التقرير يقدر في حدود 40 مليون يورو، المبلغ الذي لن يدفعه النادي الإنجليزي، بالإضافة لكون اللاعب ليس متسرعاً للرحيل عن فريقه.