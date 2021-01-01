أخبار الانتقالات | صدمة مبابي ونجم فرنسا إلى الترجي التونسي

ملف بيدري
يحرص نادي برشلونة الإسباني على الجلوس مع لاعب وسطه بيدري في أقرب فرصة من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.
الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أكد أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني يعتبر اللاعب من الأعمدة الرئيسية لفريقه ويريد الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.
اعتزال هونتيلار
يستعد المهاجم الهولندي كلاس يان هونتيلار لإعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد رحلة طويلة في الملاعب.
هونتيلار لعب 9 مباريات مع شالكه الموسم الماضي قبل هبوط الفريق، ويبدو أن مسيرته انتهت وفقًا لموقع "VL".
استمرار كين
بعد سلسلة من الشكوك، يبدو أن المهاجم الإنجليزي هاري كين سيكون منفتحًا للتوقيع على عقد جديد مع توتنهام.
تقارير إنجليزية أكدت أن اللاعب يرحب بتمديد عقده، ولكن بشرط تواجد بندًا جزائيًا في العقد الجديد مع النادي اللندني.
بن عرفة إلى الترجي
يستعد نادي الترجي التونسي، لضم الجناح الفرنسي حاتم بن عرفة في صفقة مجانية وفقًا لإذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية.
نجم باريس سان جيرمان السابق كان يبحث عن فريق جديد ينضم له بعد نهاية عقده مع بوردو، ويبدو أن التجربة القادمة ستكون بعيدًا عن أوروبا.
تجديد ديبالا
كشف باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أنه يتوقع استئناف المفاوضات حول تجديد عقده مع النادي الإيطالي.
اللاعب قاد السيدة العجوز للفوز 3/0 على مالمو في دوري أبطال أوروبا، وصرح بعد المباراة أنه يتوقع الاتفاق قريبًا على العقد الجديد.
عودة دي ماريا
يطمح أنخيل دي ماريا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في العودة مرة أخرى إلى الأرجنتين للعب مع نادي روزاريو سنترال.
موقع "Le10" الفرنسي أكد أن هذه الخطوة قد لا تحدث بعد نهاية عقده مع باريس في 2023 ولكنها تظل من ضمن خططه.
يوفنتوس يريد جيسوس
يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لإضافة لاعب هجومي جديد بفريقه بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد اهتمام السيدة العجوز بجابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، وسط احتمالية لمحاولة التعاقد معه في يناير القادم.
عرض كيسييه
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد استعداد توتنهام للتعاقد مع فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان الصيف القادم.
وأوضح أن النادي الإنجليزي يريد ضم اللاعب بالمجان ومنحه راتب سنوي قيمته 8 ملايين يورو، وسط منافسة من باريس سان جيرمان على الصفقة.
آرسنال لم يستسلم
موقع " Todofichajes" أكد اهتمام آرسنال بالحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي حسام عوار.
وأوضح أن النادي الإنجليزي سيحاول ضمه مرة أخرى من ليون، ولكن سيكون عليه الانتظار لفترة الانتقالات الصيفية القادمة.
بقاء مبابي
ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أكد ثقته في بقاء كيليان مبابي مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.
وقال في تصريحات صحفية:"لا أتوقع رحيله عن النادي بنهاية هذا الموسم".
وتمثل هذه التصريحات صدمة لريال مدريد، الذي يطمح في ضم اللاعب بالمجان بعد نهاية عقده في يونيو القادم.
مطالب روديجر
يواصل نادي تشيلسي اهتمامه بالتعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية مع تزايد احتمالات رحيل أنطونيو روديجر عن صفوف الفريق.
مصادر أكدت لموقع "جول" أن تشيلسي يعجز عن تلبية مطالب المدافع الألماني للتجديد، مما يجعله هدفًا لريال مدريد وباريس سان جيرمان.
وأوضحت أن اللاعب لا يمانع البقاء مع تشيلسي، ولكن في حالة تلبية مطالبه المالية بشكل كامل من قبل إدارة النادي الإنجليزي.