أخبار الانتقالات | صدمة مبابي ونجم فرنسا إلى الترجي التونسي

يحرص نادي برشلونة الإسباني على الجلوس مع لاعب وسطه بيدري في أقرب فرصة من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أكد أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني يعتبر اللاعب من الأعمدة الرئيسية لفريقه ويريد الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.