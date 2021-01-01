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أخبار الانتقالات | صدمة مبابي وبديل رونالدو في يوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 28 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Kylian Mbappe PSG 2021-22
Getty Images

سامبدوريا يستهدف يوفيتش وريبيري

2021-08-28T07:38:55Z

ذكرت "سكاي" أن سامبدوريا طامح في التعاقد مع لوكا يوفيتش من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة.

النادي الإيطالي يبحث عن رأس حربة وتواصل مع نابولي بخصوص أندريا بيتانيا بحسب التقرير، كما طُرحت إمكانية ضم فرانك ريبيري الذي انتهى عقده مع فيورنتينا.

أنسيلمو يقترب من النصر

2021-08-28T07:37:21Z

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بورخا مايورال يعود لصفوف ريال مدريد

2021-08-28T07:36:29Z

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باريس يرفض عرض ريال مدريد الجديد لمبابي

2021-08-28T07:36:00Z

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هازارد يدخل قائمة المعوضين لرونالدو

2021-08-28T07:34:11Z

دخل نجم ريال مدريد إيدين هازارد ضمن قائمة الأسماء المرشحة لمغادرة ريال مدريد لإفساح المجال لضم كيليان مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو. اقرأ هنا.

وربطت الصحف بين إمكانية رحيل هازارد عن النادي الملكي ودخوله في دائرة ترشيحات يوفنتوس لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو. اقرأ التفاصيل من هنا

أمين يونس يبتعد عن الشباب

2021-08-28T07:33:41Z

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تشيلسي قدم عرضه الأول لكوندي

2021-08-28T07:32:05Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي تقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو لضم جول كوندي من صفوف إشبيلية.

ولم يسافر اللاعب الفرنسي مع الفريق الأندلسي لمقابلة إلتشي بالليجا، واعترف مدربه جولين لوبيتيجي بإمكانية رحيله، ولكن التقارير تشير إلى رغبة إشبيلية على الأقل بالحصول على 60 مليون يورو.

صراع ثلاثي على موريبا

2021-08-28T07:30:11Z

ذكرت "سبورت" أن إيلاش موريبا، لاعب برشلونة الشاب، قد توصل لاتفاق مع لايبزيج رغم رفض النادي الكتالوني للعرض الألماني.

وأضاف التقرير أن توتنهام انسحب من المفاوضات بسبب السعر المطلوب، ويتبقى تشيلسي في سباق ضم اللاعب الرافض لتمديد عقده مع برشلونة. المزيد هنا.