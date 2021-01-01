أخبار الانتقالات | سيتي يرفع عرضه لكين وأبراهام يرفض روما

ناينجولان يعود إلى بلجيكا
ذكرت "سكاي" أن رادجا ناينجولان سيعود للعب في الدوري البلجيكي من بوابة رويال أنتويرب.
وفسخ اللاعب عقده مع إنتر في الأيام الماضية وكان قريباً من كالياري من جديد، ولكن توقفت المفاوضات بسبب الراتب حسبما ذكرت التقارير.
فان دايك يجدد مع ليفربول
أعلن ليفربول عن توصله لاتفاق مع نجمه فيرجيل فان دايك من أجل تمديد عقده.
The journey continues! ✍🏽❤️ pic.twitter.com/ArACWDJe2M— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) August 13, 2021
اللاعب الهولندي أمضى عقداً لمدة أربعة أعوام إضافية حسبما أعلن النادي في بيان رسمي.
شاكيري وباكايوكو قريبان من ليون
قال "كالتشيو ميركاتو" إن ليون عرض ستة ملايين يورو لضم شيردان شاكيري من صفوف ليفربول، والمفاوضات بمراحل متقدمة.
وأضاف التقرير أن الفريق الفرنسي قد يضم أيضاً تيمويه باكايوكو من تشيلسي على سبيل الإعارة، في ظل تفضيل اللاعب العودة لفرنسا.
باتشواي يقترب من تركيا
أفاد "فوت ميركاتو" أن البلجيكي ميتشي باتشواي أصبح خارج حسابات ناديه تشيلسي تماماً ويبحث عن فريق جديد.
وقال التقرير إن بشكتاش التركي هو الأقرب لضم اللاعب الذي خرج في عدة إعارات بالمواسم الماضية.
أتلتيكو يصعد اهتمامه بفلاهوفيتش
ذكرت "سكاي" أن أتلتيكو مدريد رفع عرضه من أجل التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش من صفوف فيورنتينا هذا الصيف.
ووصل العرض لقرابة 60 مليون يورو والمهاجم الشاب ناهوين نانديز من أجل إقناع الفيولا ببيع المهاجم المطلوب في توتنهام وإنتر بحسب التقارير.
أبراهام ليس مقتنعاً بروما
ذكرت "كورييري" أن تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، لم يقتنع بالانتقال لصفوف روما رغم الاجتماع مع تياجو بينتو، المدير الرياضي للذئاب العاصمية الإيطالية.
وقالت التقارير إن روما مستعد لعرض 40 مليون يورو للاعب الذي يحظى باهتمام من قبل آرسنال كذلك.
خاص | ريتشارليسون ليس للبيع
مانشستر سيتي يرفع عرضه لضم كين
أوضحت "جارديان" وعدة مصادر أن مانشستر سيتي رفع عرضه لضم هاري كين لقرابة 150 مليون يورو.
ويتمسك توتنهام بقلب هجومه وقائده رغم ضغوطات مانشستر للحصول عليه قبل نهاية سوق الانتقالات الجارية. المزيد من التفاصيل هنا.