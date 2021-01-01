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أخبار الانتقالات: سواريز قد يعود إلى ليفربول والنني مهدد بالرحيل عن آرسنال!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 25 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Luis Suarez, Liverpool badge
Getty composite

لويس سواريز قد يعود إلى ليفربول!

2021-03-25T11:23:14Z

قد يعود المهاجم إلى ناديه السابق

من المقرر أن يقدم ليفربول عرضًا لأتلتيكو مدريد من أجل المهاجم لويس سواريز، وفقًا لفيشايس.

في وقت سابق من مسيرته ، سجل سواريز 69 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم فقط مع الريدز، وإذا رحل محمد صلاح عن آنفيلد، فسيتمسك فريق كلوب بضم سواريز.

حافظ اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على فعاليته في هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا حتى الآن في الدوري الإسباني.

Luis Suarez Atletico Madrid
Getty Images

نفي اهتمام بايرن ميونخ بنجم ريال مدريد

2021-03-25T11:22:40Z

على الرغم من الشائعات الأخيرة التي تربط بين لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ، إلا أنه لا يوجد اهتمام من البافاريين، كما كتبت صحيفة بيلد.

لا يرى جانب هانسي فليك ما يحتاجه في فاسكيز، الذي من المقرر أن ينتهي عقده قريبًا.

توتنهام يراقب مهاجم شتوتجارت

2021-03-25T11:22:22Z

وفقًا لشبكة سكاي سبورتس، وضع توتنهام أنظاره على مهاجم شتوتجارت نيكولاس جونزاليس.

مع استعداد جاريث بيل للعودة إلى ريال مدريد في نهاية فترة الإعارة، فإن توتنهام في طريقه إلى تحديد أهداف بديلة.

النني وأربع نجوم أيضًا مهددين بالرحيل عن آرسنال!

2021-03-25T11:21:30Z

جهود آرسنال لجمع الأموال وزيادة المساحة في فريقهم يمكن أن تؤدي إلى رحيل خمسة نجوم كبار حسب تقارير ذا ميرور.

قد يُسمح لدافيد لويز و بيليرين و محمد النني و لاكازيت و إيدي نيكيتاه بمغادرة استاد الإمارات مع انتهاء عقدهم تلقي عرض مناسب.

Elneny
Getty

النجم الشاب رفض آرسنال وتشيلسي من أجل برشلونة

2021-03-25T11:20:49Z

تخلى إيريك جارسيا عن الانتقال إلى آرسنال وتشيلسي من أجل مواكبة الانتقال الصيفي إلى برشلونة، كما تدعي ديلي ستار.

من المقرر أن يغادر النجم الشاب ذو التصنيف العالي مانشستر سيتي عند انتهاء عقده، مع تجاهل خيارات البقاء في إنجلترا لصالح العودة إلى جذوره في كاتالونيا.

توتنهام يصرف النظر عن حارس بيرنلي ويحدد البديل

2021-03-25T11:20:27Z

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن توتنهام استبعد صفقة حارس مرمى بيرنلي نيك بوب.

يتم الآن تحديد بدائل أرخص، مثل اللاعب الدولي البلجيكي كوين كاستيلس، الذي يلعب حاليًا في فولفسبورج.

وكيل أشرف حكيمي يوضح مدى احتمالية رحيله

2021-03-25T11:20:08Z

بعد تزايد التقارير مؤخرًا عن رحيل النجم المغربي أشرف حكيمي عن إنتر ميلان، جاء الرد من وكيل اللاعب يعبر فيه عن سعادة المدافع مع العملاق الإيطالي، وأنه لا يخطط للرحيل.

لم يخفي وكيل اللاعب عدم معرفة ما سيحدث مستقبلًا بسبب الأزمة المالية، لكنه أوضح أن حكيمي لا يريد ترك النادي في مثل هذه الظروف الصعبة، وأ،ه يسعى لتحقيق بطولة الدوري الإيطالي، والتي يتصردها فريقه.

العملاق الإيطالي مهتم بنجم ريال مدريد

2021-03-24T10:41:35Z

حسب سبورت، فإن إيسكو المهمش في ريال مدريد، قد ينتقل إلى إنتر ميلان إذا تمكن الفريق الإيطالي من التغلب على المشاكل المالية.

لقد مرت سنوات منذ أن كان النجم الإسباني يشارك كأساسي في تشكيلة مدريد، لكن أنطونيو كونتي متفائل على ما يبدو أنه يستطيع إعادة البريق للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

زين الدين زيدان تحت أنظار يوفنتوس!

2021-03-24T10:40:55Z

المدرب مطلوب من قبل ناديه السابق

يوفنتوس يفكر في جلب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان - بحسب لا جازيتا ديلو سبورت.

يبدو أن أندريا بيرلو جاهز للإقالة في نهاية الموسم، ويدرس البيانكونيري إمكانية إعادة ماسيميليانو أليجري إلى النادي.

لاعب الوسط الأسطوري السابق زيدان مدرج أيضًا في قائمة يوفنتوس، حيث يُعتقد أن الفرنسي سيسعد بلم الشمل مع كريستيانو رونالدو في إيطاليا.