أخبار الانتقالات: سواريز قد يعود إلى ليفربول والنني مهدد بالرحيل عن آرسنال!

قد يعود المهاجم إلى ناديه السابق

من المقرر أن يقدم ليفربول عرضًا لأتلتيكو مدريد من أجل المهاجم لويس سواريز، وفقًا لفيشايس.

في وقت سابق من مسيرته ، سجل سواريز 69 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم فقط مع الريدز، وإذا رحل محمد صلاح عن آنفيلد، فسيتمسك فريق كلوب بضم سواريز.

حافظ اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على فعاليته في هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا حتى الآن في الدوري الإسباني.