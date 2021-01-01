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أخبار الانتقالات | ستيرلينج ضحية رونالدو وبديل كريستيانو في يوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 27 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Raheem Sterling Cristiano Ronaldo GFX
Getty/Goal

ميلان قريب من فافر

2021-08-27T07:25:30Z

أوضحت "سكاي" أن ميلان أصبح قريباً من متوسط ميدان بريست رومان فافر بعد أن التقى مسؤولو الروسونيري مع وكلاء اللاعب.

ويطلب النادي الفرنسي مبلغاً في حدود 12 مليون يورو في لاعبه الذي يحظى أيضاً باهتمام من أندية فرنسية وألمانية بحسب تقارير.

صفقة تبادلية بين برشلونة وفياريال

2021-08-27T07:24:55Z

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الاتحاد يحسم أنسيلمو وصفقتين أيضاً

2021-08-27T07:24:15Z

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يوفنتوس يبحث عن بديل لرونالدو

2021-08-27T07:22:52Z

ذكرت "سكاي" أن يوفنتوس يبحث حالياً عن بديل لتعويض الرحيل الوشيك لكريستيانو رونالدو نحو مانشستر سيتي.

وتضم القائمة مويس كين من إيفرتون وجيانلوكا سكاماكا، مهاجم ساسوولو، وذلك بعد استبعاد ماورو إيكاردي الذي يفضل البقاء في بي إس جي.

مبابي على بعد خطوة من ريال مدريد

2021-08-27T07:22:33Z

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ستيرلينج ضحية رونالدو في سيتي

2021-08-27T07:20:55Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن قدوم كريستيانو رونالدو لمانشستر سيتي قد يكون معناه رحيل رحيم ستيرلينج في حال وصول عروض مناسبة.

وبحسب آخر التقارير، أصبح النجم البرتغالي على أعتاب الانضمام لصفوف سيتي في الساعات المقبلة. اقرأ هنا

الأهلي المصري يُعلن عن ثلاث صفقات

2021-08-27T07:19:58Z

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دورتموند يفاوض دالو

2021-08-27T07:19:01Z

ذكرت "سكاي" أن بوروسيا دورتموند عازم على ضم ديوجو دالو من صفوف مانشستر يونايتد.

اللاعب البرتغالي لعب الموسم الماضي مع ميلان مُعاراً، وهي نفس الصيغة التي يعمل عليها دورتموند بحسب التقرير.