أخبار الانتقالات | ستيرلينج ضحية رونالدو وبديل كريستيانو في يوفنتوس

ميلان قريب من فافر
أوضحت "سكاي" أن ميلان أصبح قريباً من متوسط ميدان بريست رومان فافر بعد أن التقى مسؤولو الروسونيري مع وكلاء اللاعب.
ويطلب النادي الفرنسي مبلغاً في حدود 12 مليون يورو في لاعبه الذي يحظى أيضاً باهتمام من أندية فرنسية وألمانية بحسب تقارير.
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يوفنتوس يبحث عن بديل لرونالدو
ذكرت "سكاي" أن يوفنتوس يبحث حالياً عن بديل لتعويض الرحيل الوشيك لكريستيانو رونالدو نحو مانشستر سيتي.
وتضم القائمة مويس كين من إيفرتون وجيانلوكا سكاماكا، مهاجم ساسوولو، وذلك بعد استبعاد ماورو إيكاردي الذي يفضل البقاء في بي إس جي.
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ستيرلينج ضحية رونالدو في سيتي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن قدوم كريستيانو رونالدو لمانشستر سيتي قد يكون معناه رحيل رحيم ستيرلينج في حال وصول عروض مناسبة.
وبحسب آخر التقارير، أصبح النجم البرتغالي على أعتاب الانضمام لصفوف سيتي في الساعات المقبلة. اقرأ هنا
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دورتموند يفاوض دالو
ذكرت "سكاي" أن بوروسيا دورتموند عازم على ضم ديوجو دالو من صفوف مانشستر يونايتد.
اللاعب البرتغالي لعب الموسم الماضي مع ميلان مُعاراً، وهي نفس الصيغة التي يعمل عليها دورتموند بحسب التقرير.