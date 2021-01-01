جلادباخ يرفض عرض إنتر لأجل تورام
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ بوروسيا مونشنجلادباخ رفض عرض إنتر لأجل التعاقد مع ماركوس تورام.
وأوضح المدير الرياضي للفريق الألماني أنّ تورام لا يود الرحيل عن الفريق
سانشيز مطلوب في رايو فاييكانو
كشفت تقارير صحفية اهتمام رايو فاييكانو بالتعاقد مع أليكسيس سانشيز في يناير المقبلة
رايو فاييكانو عزز فريقه بالعديد من العناصر القوية أبرزهم فالكاو
ميلان يطلب التعاقد مع أومتيتي
أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ ميلان يرغب في التعاقد مع صامويل أومتيتي في يناير المقبل.
المدافع صاحب الـ27 عامًا لم يعد ضمن حسابات المدرب وقد يغادر في سوق الانتقالات المقبلة
بوجبا يطلب عقداً جديداً
أوضحت "ليكيب" أن موقف بول بوجبا قد تغير والآن يريد البقاء والتمديد مع مانشستر يونايتد عكس المشاع مؤخراً.
وكانت تقارير مؤخراً أوضحت أن بوجبا يريد الرحيل مجاناً الصيف المقبل وقد ينضم لصفوف بي إس جي أو ريال مدريد.
صراع بين العمالقة على موهبة أمريكية
أوضح الصحفي الأمريكي توم بوجيرت أن لاعب سياتل ومنتخب الولايات المتحدة للشباب ريد بيكر مطلوب في عدة أندية كبرى.
وأضاف الصحفي أن بوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي، وليفربول أرسلوا كشافيهم لمتابعة اللاعب الشاب في الأسابيع الماضية.
إنتر يريد حسم صراع أونانا مبكراً
قالت "توتوسبورت" إن إنتر قد يتحرك مبكراً في يناير المقبل ويضم أندري أونانا من أياكس خوفاً من دخول عدة فرق في صراع ضمه.
وتم ربط الكاميروني مؤخراً ببرشلونة ونابولي وآرسنال، ولكن التقارير أكدت اقتراب إنتر من حسم الصفقة.
ديربي ميلانو على نجم السوبر كلاسيكو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن إنتر وميلان يتصارعان على خدمات جوليان ألفاريز، نجم ريفر بليت الشاب.
ألفاريز، 21 عاماً، سجل هدفي ريفر على بوكا في السوبر كلاسيكو الأخير وحصل على الاستدعاء لصفوف المنتخب الأرجنتيني مؤخراً.
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يوفنتوس يريد فلاهوفيتش ونجم موناكو
قالت "توتوسبورت" إن يوفنتوس يخطط للمستقبل والصيف المقبل منذ الآن وحدد الثنائي أوريليين تشواميني من موناكو وهداف فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش.
وأضاف التقرير أن بيع أرون رامزي ووستون مكيني سيوفر أموالاً تساعد البيانكونيري على إتمام الصفقتين.
كيير: ميلان يعرف موقفي
أكد سيمون كيير، قائد الدنمارك، أنه مستمتع باللعب في صفوف ميلان وأنه لا يمانع التمديد مع الروسونيري.
وأوضح المدافع أثناء مؤتمر صحفي مع بلاده أن ميلان يعرف موقفه جيداً وأنه إذا أراد تمديد عقده عليه التواصل معه.