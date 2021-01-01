أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ ميلان يرغب في التعاقد مع صامويل أومتيتي في يناير المقبل.

المدافع صاحب الـ27 عامًا لم يعد ضمن حسابات المدرب وقد يغادر في سوق الانتقالات المقبلة