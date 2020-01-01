أخبار الانتقالات: قرار زيدان النهائي بشأن الاستقالة ويوفنتوس يراقب جيرو

برشلونة يراقب ثنائي الدوري الإنجليزي
النادي الكتالوني بحاجة إلى سد الثغرة الدفاعية
شكودران مصطفي وأنطونيو روديجر من بين الخيارات التي يدرسها برشلونة كتعزيزات دفاعية، حسب تقرير موندو ديبورتيفو.
في حين أن إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لا يزال الهدف الرئيسي لبرشلونة، فإن النادي يراقب مدافعي أرسنال وتشيلسي.
مدافع أتلتيكو على رادار برشلونة
أعلن نادي برشلونة الإسباني أن قلب دفاع أتلتيكو مدريد فيليبي مونتيرو سيكون صفقة محتملة في يناير.
يعاني فريق رونالد كومان من نقص في المدافعين، وكذلك يقاتل فيليبي حاليًا من أجل الحصول على وقت للعب في مدريد.
يوفنتوس يراقب مهاجم تشيلسي
مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو هو موضوع اهتمام يوفنتوس - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
يدرس البيانكونيري خطوة للاعب الفرنسي في سعيه وراء غطاء لكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.
كما تم ربط إنتر مع جيرو ، الذي سقط في قائمة اختيار الفريق في تشيلسي في الأشهر الأخيرة.
برشلونة يراقب نجم تشيلسي
برشلونة يراقب الوضع الحالي لأنطونيو روديجر في تشيلسي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
وسيسعى العمالقة الإسبان لجلب المدافع الألماني إذا فشلوا في التعاقد مع إريك جارسيا من مانشستر سيتي في يناير.
روديجر، الذي بقي أقل من عامين على عقده الحالي، اقتصر على الظهور مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
انخفاض سعر كامافينجا!
خفض رين السعر المطلوب للاعب خط الوسط الموهوب إدواردو كامافينجا، وفقًا لـ AS.
ارتبط كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد بانتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي ظهر في الساحة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال العام الماضي.
يستعد رين لحرب الانتقالات الصيف المقبل بعد أن استسلم لخروج كامافينجا قبل نهاية عقده في عام 2022.
نادي إنجليزي يقترب من مدافع برشلونة
إيفرتون يراقب أومتيتي
إيفرتون يفكر في ضم صامويل أومتيتي المنبوذ من برشلونة، حسب قول موندو ديبورتيفو.
المدافع الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم هو من بين أولئك الذين يرغب العملاق الكتالوني في الاستماع إلى عروضهم في يناير.
وعبر المدير الفني كارلو أنشلوتي عن رغبته في ضم المدافع البالغ من العمر 27 عامًا وحاجته له في الفريق.
قرار زيدان النهائي بشأن الاستقالة
الفرنسي يتمسك بمكانه في ريال مدريد
أصر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على أنه لن يستقيل، على الرغم من الأداء الضعيف من فريقه في الخسارة 2-0 أمام شاختار دونيتسك.
أكملت النتيجة ثنائية صادمة من الأوكرانيين على فريق زيدان، مع فوز شاختار أيضًا على مدريد 3-2 في مباراة الذهاب في أكتوبر.
يشعر زيدان بالضغط بعد بداية غير جيدة للموسم، حيث خسر ريال مدريد الآن ثلاث من آخر خمس مباريات.
لكن الفرنسي أصر على أنه لن يتنحى عن قيادة الفريق.