أخبار الانتقالات: ريال مدريد يفكر في ضم لوكاكو وفرناندينيو قد يرحل عن مانشستر سيتي

بيب جوارديولا معرض لخطر فقدان أحد نجومه

مع توقف محادثات التجديد، قد يغادر فرناندينيو مانشستر سيتي هذا الصيف في ضربة أخرى للنادي، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

يعتقد بعض اللاعبين أن هذه نتيجة مفروغ منها وأن البرازيلي سيغادر، كما يقول التقرير، ولاعب خط الوسط لديه العديد من العروض من الأطراف الأخرى إذا اختار الرحيل.

في غضون ذلك، أعلن أجويرو بالفعل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغادر مانشستر سيتي.