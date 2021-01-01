أخبار الانتقالات | ريال مدريد يفاوض طريد توتنهام وحقيقة رحيل دوناروما

صحيفة "ديلي ستار" كشفت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع سيرجي أورييه لاعب توتنهام السابق.

صاحب الـ28 سنة قام بفسخ عقده مع توتنهام في الصيف، وقام برفض العديد من العروض من واتفورد وريال بيتيس وسبارتك موسكو وجنوى.

ويأتي ذلك بسبب رغبة اللاعب في الانتقال لفريق أكبر، ليصبح على رادر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتدعيم مركز الظهير الأيمن.