أخبار الانتقالات | ريال مدريد يطارد روديجر وإنتر يتقدم لإنسيني

علم "جول" أن دييجو كوستا أصبح قريباً من الانضمام لصفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي في الساعات المقبلة.

ومنذ فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد منتصف الموسم الماضي، ولم يلعب كوستا مع أي فريق جديد بعد.