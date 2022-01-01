أخبار الانتقالات | شرط قياسي في عقد كوندي ورونالدو مطلوب في الأرجنتين

ذكرت "بيلد" أن تشيلسي وجه أنظاره نحو بينيامين بافارد، مدافع بايرن ميونخ، لتعزيز الخط الخلفي، وأن الفرنسي لا يمانع الصفقة.

وقالت "سكاي" إن البلوز في مفاوضات كذلك مع ويسلي فوفانا، مدافع ليستر الفرنسي، لتعزيز الدفاع.