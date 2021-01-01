أخبار الانتقالات: دلالة جديدة على اقتراب عودة رونالدو لريال مدريد وباريس يخطب ود ميسي

أثار مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتب ما يدل على اقتراب عودته للعب رفقة كريستيانو رونالدو في فريق واحد.

اليوم خرج مارسيلو بتعليق تسبب في ردود أفعال هائلة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كتب "قريبًا" في تعليق على فيديو لاحتفالاته مع رونالدو أثناء تواجدهما سويًا في ريال مدريد.

البعض أخذ تعليق الدولي البرازيلي كدلالة على علمه بأن الدون بات قريبًا من الريال خصوصًا وأن العلاقة قوية جدًا بين الثنائي، فيما رأى البعض الآخر أن مارسيلو هو من سيذهب لرونالدو لا العكس