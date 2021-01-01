أخبار الانتقالات | صلاح يحدد طلباته وكونتي يرفض يونايتد!

صلاح يحدد طلباته
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن طلبات محمد صلاح من أجل تجديد عقده رفقة فريقه الحالي ليفربول.
جاء هذا بحسب ما ذكر "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن صلاح يرفض التجديد بأقل من 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.
مستقبل كومان في أمان ببرشلونة
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يعد في أمان بالوقت الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن إدارة برشلونة لا نية لديها لإقالة مدربها حتى الآن.
زيدان غير مهتم بتدريب مانشستر يونايتد
أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد غير مهتم بتدريب مانشستر يونايتد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المدرب الفرنسي مهتم أكثر بتدريب باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا.
يوفنتوس يصر على شراء موراتا
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس يريد الحصول على خدمات اللاعب ألفارو موراتا بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن يوفنتوس لا ينوي دفع القيمة التي يطلبها أتلتيكو مدريد في الصفقة.
كونتي يرفض مانشستر يونايتد بشكل أولي بسبب سولشاير!
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن أنطونيو كونتي لا يفكر في إمكانية قبول أي عرض من مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير، والذي أكد أن كونتي لا يريد أن يحل بديلًا لسولشاير في منتصف الموسم من نابع الاحترام.
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إيفرتون وليستر يستهدفان إيسكو
ذكرت "فيكاخيس" أن ليستر سيتي وإيفرتون سيحاولا ضم إيسكو في الفترة المقبلة.
صانع الألعاب الإسباني مرشح لمغادرة ريال مدريد بسبب عدم دخوله في التشكيل الأساسي بصفة منتظمة.
شالوباه قريب من التمديد
ذكرت صحيفة "فوتبول لندن" أن تريفور شالوباه سيمدد عقده في صفوف تشيلسي.
المدافع الشاب ظهر بشكل مميز في بداية الموسم الجاري، مما شجع ناديه على تمديد عقده.
مانشستر سيتي يستهدف زكريا
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع دنيس زكريا، متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ.
وينتهي عقد لاعب الوسط السويسري في نهاية الموسم، وارتبط بالانتقال لصفوف روما الآونة الأخيرة.
روديجر يفاوض ثلاثة أندية
ذكر جيانلوكا دي مارزيو أن مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر في مفاوضات مع ثلاثة أندية بعد فشله في التوصل لاتفاق للتمديد مع البلوز.
وبحسب التقرير، يتحدث المدافع الألماني مع توتنهام، مانشستر سيتي، ويوفنتوس بالوقت الراهن.