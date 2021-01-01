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أخبار الانتقالات | صلاح يحدد طلباته وكونتي يرفض يونايتد!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
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Mohamed Salah - Liverpool
Getty Images

صلاح يحدد طلباته

2021-10-25T21:22:15Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن طلبات محمد صلاح من أجل تجديد عقده رفقة فريقه الحالي ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكر "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن صلاح يرفض التجديد بأقل من 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

مستقبل كومان في أمان ببرشلونة

2021-10-25T21:22:09Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يعد في أمان بالوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن إدارة برشلونة لا نية لديها لإقالة مدربها حتى الآن.

زيدان غير مهتم بتدريب مانشستر يونايتد

2021-10-25T21:21:58Z

أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد غير مهتم بتدريب مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المدرب الفرنسي مهتم أكثر بتدريب باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا.

يوفنتوس يصر على شراء موراتا

2021-10-25T21:19:12Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس يريد الحصول على خدمات اللاعب ألفارو موراتا بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن يوفنتوس لا ينوي دفع القيمة التي يطلبها أتلتيكو مدريد في الصفقة.

كونتي يرفض مانشستر يونايتد بشكل أولي بسبب سولشاير!

2021-10-25T21:19:01Z

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن أنطونيو كونتي لا يفكر في إمكانية قبول أي عرض من مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير، والذي أكد أن كونتي لا يريد أن يحل بديلًا لسولشاير في منتصف الموسم من نابع الاحترام.

نادٍ سعودي يُنافس الاتحاد على "خطف" معلول من الأهلي

2021-10-25T07:20:43Z

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وكيل أعمال كروس يكشف كواليس صفقة يونايتد

2021-10-25T07:20:11Z

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إيفرتون وليستر يستهدفان إيسكو

2021-10-25T07:17:47Z

ذكرت "فيكاخيس" أن ليستر سيتي وإيفرتون سيحاولا ضم إيسكو في الفترة المقبلة.

صانع الألعاب الإسباني مرشح لمغادرة ريال مدريد بسبب عدم دخوله في التشكيل الأساسي بصفة منتظمة.

شالوباه قريب من التمديد

2021-10-25T07:15:27Z

ذكرت صحيفة "فوتبول لندن" أن تريفور شالوباه سيمدد عقده في صفوف تشيلسي.

المدافع الشاب ظهر بشكل مميز في بداية الموسم الجاري، مما شجع ناديه على تمديد عقده.

مانشستر سيتي يستهدف زكريا

2021-10-25T07:14:13Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع دنيس زكريا، متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ.

وينتهي عقد لاعب الوسط السويسري في نهاية الموسم، وارتبط بالانتقال لصفوف روما الآونة الأخيرة.

روديجر يفاوض ثلاثة أندية

2021-10-25T07:12:35Z

ذكر جيانلوكا دي مارزيو أن مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر في مفاوضات مع ثلاثة أندية بعد فشله في التوصل لاتفاق للتمديد مع البلوز.

وبحسب التقرير، يتحدث المدافع الألماني مع توتنهام، مانشستر سيتي، ويوفنتوس بالوقت الراهن.