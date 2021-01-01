ذكرت "آس" أن ريال مدريد انضم هو الآخر لسباق التعاقد مع فرانك كيسييه إذا لم يجدد عقده مع ميلان.

ويحظى اللاعب باهتمام برشلونة أيضاً، ولكن بحسب التقرير، باريس سان جيرمان حالياً هو الأقرب لضم الإيفواري.