ريال مدريد يدخل صراع كيسييه
ذكرت "آس" أن ريال مدريد انضم هو الآخر لسباق التعاقد مع فرانك كيسييه إذا لم يجدد عقده مع ميلان.
ويحظى اللاعب باهتمام برشلونة أيضاً، ولكن بحسب التقرير، باريس سان جيرمان حالياً هو الأقرب لضم الإيفواري.
برشلونة يفكر بعد في هالاند
بحسب "موندو"، لم ينسحب برشلونة بعد من سباق التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند.
وذكر التقرير أن برشلونة لا يريد الدخوف في مزايدة لضم النرويجي، وأنه يريد عدم الإنفاق في يناير من أجل الحفاظ على فرصه في الصيف المقبل لضم اللاعب.
ويلشير يستبعد فكرة الاعتزال
أكد جاك ويلشير، النجم الإنجليزي، أنه لا يفكر حالياً في اعتزال لعب كرة القدم، وذلك في تصريحات مع "سكاي".
ويلشير يتدرب حالياً مع آرسنال، كما يساعد زميله السابق بير ميرتساكر في تدريبات قطاع الناشئين.
إقالة كريسبو
أعلن ساو باولو البرازيلي عن إقالة مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو بسبب سوء النتائج.
وبحسب "جلوبو"، سيعود روجريو سيني في فترة ثانية لقيادة الفريق البرازيلي.
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رودجرز يرفض نيوكاسل
أكدت "سكاي" أن مدرب ليستر سيتي برندان رودجرز رفض فكرة ترك منصبه من أجل تولي تدريب نيوكاسل خلال هذه الفترة.
وأضافت "ديلي ميل" أن مدرب الثعالب يضع نصب أعينه خلافة بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي بالمستقبل.